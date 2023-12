Chrome introduit de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la sécurité et la gestion des onglets

Google propose constamment de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour Chrome, généralement en dehors des mises à jour de versions. Trois fonctionnalités sont actuellement déployées sur le navigateur Chrome de bureau afin de l’améliorer encore un peu plus.

Depuis quelques années, Google Chrome intègre une fonctionnalité « Contrôle de sécurité » qui analyse les paramètres de votre navigateur et les mots de passe enregistrés afin de détecter d’éventuels problèmes de sécurité. Par exemple, il vous avertit s’il trouve un mot de passe enregistré qui a été compromis ou si une mise à jour du navigateur est en attente. Google indique que Contrôle de sécurité s’exécutera désormais automatiquement en arrière-plan.

La plupart des contrôles de Contrôle de sécurité le faisaient déjà : Chrome vérifie déjà les mises à jour en arrière-plan et les mots de passe sont automatiquement vérifiés pour détecter les failles de sécurité depuis 2019. Le principal changement ici semble être des messages qui peuvent apparaître dans le menu principal de Chrome, vous avertissant des sites qui envoient de nombreuses notifications et d’autres problèmes potentiels.

Google déploie également un indicateur d’utilisation de la mémoire pour les onglets lorsque vous passez la souris dessus. Cette fonctionnalité est apparue pour la première fois en juin sous la forme d’un flag de fonctionnalité, vous permettant de vérifier la quantité de mémoire vive utilisée par un onglet du navigateur sans avoir à ouvrir le gestionnaire des tâches de Chrome.

Si vous avez activé l’économiseur de mémoire dans Chrome, les onglets seront mis en veille après avoir été inutilisés pendant un certain temps, ce qui permettra de libérer la mémoire pour d’autres tâches.

Une amélioration des groupes

Enfin, si vous utilisez des groupes d’onglets dans Chrome, ces groupes peuvent désormais être enregistrés pour être utilisés sur d’autres appareils. Google a déclaré dans un article de blog : « Les groupes d’onglets sont un moyen utile de désencombrer et d’organiser vos onglets dans Chrome, en particulier si vous recherchez, par exemple, des cadeaux provenant de différents sites. Au cours des prochaines semaines, Chrome sur ordinateur de bureau vous permettra d’enregistrer des groupes d’onglets afin de pouvoir y accéder sur d’autres appareils de bureau et de reprendre facilement vos projets ».

Les nouvelles fonctionnalités devraient être bientôt disponibles dans Chrome, si vous ne les avez pas déjà. La mémoire des onglets et les fonctions de contrôle de sécurité ne semblent être disponibles que pour Chrome sur Mac, Windows, Linux et Chrome OS, et non pour les plateformes mobiles.