Le nouveau correctif de Beeper Mini nécessite que les utilisateurs aient un Mac

Beeper Mini, qui promettait initialement une intégration transparente d’iMessage sur Android, fait désormais l’objet d’un certain scepticisme en raison de sa configuration plus complexe. Certains utilisateurs expriment leur frustration, considérant la nouvelle méthode comme une solution de contournement inefficace qui leur impose davantage de responsabilités. Cependant, d’autres apprécient la persistance de Beeper, reconnaissant qu’il s’agit d’une solution temporaire pour intégrer diverses applications de messagerie.

you might also like