Samsung étend son programme d’auto-réparation aux smartphones pliables Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5

Samsung a lancé son programme d’auto-réparation aux États-Unis l’année dernière. Depuis, le programme a été étendu à la Corée du Sud, au Brésil, au Mexique et à certains pays européens comme la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

Il est évident que tous les smartphones et tablettes Samsung ne sont pas éligibles au programme d’autoréparation. Par exemple, aucun des smartphones pliables de la société ne figurait sur la liste. Aujourd’hui, Samsung a annoncé l’ajout de deux smartphones pliables à la liste des appareils éligibles au programme d’autoréparation.

Les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 rejoindront ce mois-ci l’ensemble de la série Galaxy S23, la série Galaxy Tab S9 et la série Galaxy Book 2 Pro dans le programme d’autoréparation de Samsung. Fruit d’un partenariat avec iFixit, le programme de réparation ne prenait initialement en charge que les appareils S20, S21 et Tab S7. Au début de l’année 2023, la gamme Galaxy S22 et certains Galaxy Pro ont été ajoutés, et maintenant, l’ensemble des gammes phares Galaxy S23 et pliables rejoignent la famille des appareils à réparer soi-même.

Les smartphones pliables Galaxy ne sont pas encore listés sur la page d’iFixit, nous ne savons donc pas quels seront les prix. Mais comme le Google Pixel Fold coûte environ 900 dollars pour un kit de pièces pour réparer le grand écran intérieur grâce à son partenariat avec iFixit, on peut supposer que les pièces de Samsung ne seront pas bon marché.

La liste complète des appareils Samsung que vous pouvez désormais réparer vous-même est ci-dessous, et vous pouvez visiter la page d’iFixit pour obtenir des détails sur votre modèle spécifique.

De quoi faciliter les réparations

Lancé l’été dernier, le programme d’autoréparation de Samsung permet aux utilisateurs de Galaxy d’accéder à tout ce dont ils ont besoin pour réparer eux-mêmes leur appareil lorsque l’écran est endommagé ou que la vitre arrière se fissure. Il permet également de réparer les ports de charge, les haut-parleurs, les plateaux SIM et les boutons des téléphones et des tablettes, ainsi que plusieurs pièces pour les ordinateurs portables de la société.

En plus de cela, Samsung a annoncé qu’il allait étendre la disponibilité du programme d’autoréparation à 30 pays supplémentaires en Europe, dont l’Albanie, Andorre, l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, le Kosovo, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, Monaco, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Norvège, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suisse.