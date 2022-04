Samsung détaille son nouveau programme d’autoréparation, suivant ainsi les traces d’Apple

Dans une nouvelle victoire pour les militants du droit à la réparation, Samsung a rejoint Apple en offrant aux utilisateurs qui souhaitent réparer eux-mêmes leurs smartphones la possibilité de le faire depuis leur domicile, a annoncé la société. Cette possibilité sera d’abord disponible pour les smartphones Galaxy S20 et S21 et la tablette Galaxy Tab S7+. Le service débutera au cours de l’été.

Il s’agira d’un processus progressif, les écrans fissurés, les coques arrières fissurés et les ports bancals étant les premiers sur la liste à être remplacés. Samsung prévoit d’ajouter d’autres appareils par la suite, mais il n’est pas certain que le service s’étende à des éléments plus délicats comme les capteurs photo. Une fois le programme d’autoréparation lancé, les clients pourront obtenir des pièces détachées, des outils de réparation et des guides de réparation. Dans l’intervalle, l’accès aux réparations le jour même dans les centres de service agréés Samsung sera maintenu.

« Chez Samsung, nous créons davantage de moyens pour que les consommateurs puissent prolonger la durée de vie de nos produits grâce à des services d’entretien de première qualité », a déclaré Ramon Gregory, vice-président senior du service clientèle de Samsung Electronics America. « La disponibilité de l’autoréparation offrira à nos consommateurs la commodité et plus d’options pour des solutions durables ».

La société est en partenariat avec iFixit sur ce projet, bien qu’elle n’ait pas encore partagé précisément comment au moment de la rédaction. Elle précise que de plus amples informations seront communiquées lorsque le programme sera lancé. « Nous sommes ravis de consulter Samsung pour l’aider à développer une solution pour les pièces de DIY et les informations sur les réparations », a déclaré Kyle Wiens, PDG d’iFixit.

« Chaque fois que vous réparez un appareil, vous aidez la planète ».

Comme Apple

En 2021, Apple a également annoncé une imitation analogue pour les iPhone. Elle permettrait aux utilisateurs de réparer les séries d’iPhone 12 et 13 dans le confort de leur propre maison, et leur expédierait les pièces, les outils et les manuels pour le faire.

Avec Apple et Samsung à bord du train de l’autoréparation, c’est une victoire pour les militants du droit à la réparation qui ont toujours souligné le gaspillage que représente la mise au rebut de smartphones parfaitement utilisables. Dans le même temps, la pression mondiale en faveur du droit à la réparation s’est accrue et les gouvernements ont commencé à s’impliquer. Comme nous l’avons spéculé avec Apple, Samsung pourrait simplement essayer de devancer une réglementation potentielle. Quel que soit le motif, cela reste tout de même louable.