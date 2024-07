One UI 7 : Samsung réinvente les icônes avec des couleurs irisées

Samsung s’apprête à lancer une nouvelle mise à jour logicielle majeure, One UI 7, et les rumeurs enflamment la toile. Les fuites récentes révèlent que Samsung prévoit de nous offrir de nouvelles icônes, inspirées du look d’iOS 18, laissant entendre que One UI 7 sera une mise à jour importante, du moins en termes d’apparence.

La fenêtre de sortie de cette mise à jour reste encore mystérieuse. Cependant, le célèbre IceUniverse a apporté des éclaircissements sur le sujet. Selon lui, Samsung débutera le programme bêta de One UI 7 fin juillet ou début août, à moins que des problèmes imprévus ne viennent retarder le calendrier.

Si cela se produit, comme ce fut le cas avec la bêta de One UI 6 en 2023, le lancement de la bêta pourrait être repoussé de quelques semaines.

Avant le lancement officiel du programme, Samsung annoncera toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications de cette mise à jour. La bêta sera d’abord disponible pour les flagships de 2024, la série Galaxy S24, et arrivera initialement aux États-Unis et en Corée du Sud suivie d’une diffusion plus large avec une deuxième version bêta.

Une sortie stable de One UI 7 attendue pour septembre-octobre

Samsung semble vouloir respecter son calendrier habituel pour ces grandes mises à jour logicielles. La version stable de One UI 7 est attendue pour les flagships de Samsung fin septembre ou début octobre.

Parmi les modifications prévues, des changements dans le panneau des réglages rapides sont à prévoir. Les rumeurs indiquent que Samsung pourrait diviser le panneau de notifications en deux sections : les notifications et les réglages rapides, à l’instar de ce que Xiaomi a fait avec HyperOS. D’autres changements attendus avec One UI 7 incluent des animations plus fluides et des icônes d’applications arrondies avec un effet 3D.