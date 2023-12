Call of Duty 2025 retourne dans le futur avec une suite de Black Ops 2

Chaque fois qu’une rumeur concernant Call of Duty circule sur Internet, les sourcils se froncent. Alors que nous avons tous été déçus par la version de Modern Warfare 3 de Sledgehammer, tout le monde attend de voir ce qu’Activision va faire par la suite. Cette attente pourrait être terminée, car Insider Gaming rapporte que Call of Duty 2025 sera une suite du jeu classique Black Ops 2 avec une touche futuriste.

Selon Insider Gaming, Call of Duty 2025 est développé sous le nom de code « Saturn » et se déroulera en réalité en 2030. Cela se passe 5 ans après COD Black Ops 2. Dans l’histoire, on peut donc s’attendre au retour de quelques personnages appréciés des fans, comme Mason et Woods. On ne sait pas encore comment le jeu reprendra l’histoire de Black Ops 2, car nous avons déjà vu certains de nos protagonistes de Black Ops dans Call of Duty : Cold War.

Comme l’histoire se déroulerait autour de la guerre du Golfe, nous devrons attendre de voir si d’autres personnages nostalgiques feront leur retour. Pour l’instant, nous attendons de connaître les détails de l’intrigue et espérons qu’elle nous offrira le scénario éprouvant de Black Ops que nous connaissons et aimons.

En plus d’être un jeu futuriste et de faire appel à la nostalgie, il y aura un classique « pick 10 » pour créer une classe, le mode de jeu « gunfight » et un mode de jeu « zombies » basé sur des rounds.

Cependant, il se murmure que le jeu améliorera également le système de mouvement et le remaniera, sachant qu’il n’en est qu’aux premiers stades de son développement. Pour l’instant, le jeu est « complètement nouveau » et il se peut qu’il n’y ait pas de système de report pour les armes, les skins et les autres cosmétiques des anciens jeux Call of Duty.

Une grosse attente ?

Il convient de noter que le dernier cadre futuriste des jeux Call of Duty remonte à Black Ops 4 en 2018, ce qui était plutôt décevant. Plus tôt cette année, un compte Twitter du nom de @el_bobberto a partagé des fuites de listes de cartes sur la suite de Call of Duty pour 2025. Comme le montrent ces fuites, de nombreuses anciennes cartes de Black Ops font leur retour, comme Standoff et Aftermath.

This is very likely to change within the next 2 years, but COD 2025 seems to be like MWIII but for Treyarch’s 2024 title, featuring BO2 multiplayer map remasters. pic.twitter.com/kvW3VcpTOz — jobseeker network uk (@el_bobberto) September 10, 2023

Bien qu’il s’agisse d’un mauvais jeu dans l’ensemble et qu’il ait été réalisé en 16 mois, le jeu s’est tout de même vendu à près de 30 millions d’unités. Au vu de ces statistiques, nul doute que Activision va en faire un argument de vente.

Pour moi, sortir un jeu Call of Duty après plus d’un an et demi, c’est faire preuve d’une grande fraîcheur.