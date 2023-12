Elon Musk envisage un Cybertruck modifié capable de flotter sur l’eau

Elon Musk a une longue histoire d’affirmations excentriques (et parfois de réalisation de certaines d’entre elles). Cependant, en 2022, lorsque Musk a affirmé que le Tesla Cybertruck serait « suffisamment étanche » pour servir brièvement de bateau et qu’il serait conçu pour traverser des plans d’eau peu agités, personne ne l’a cru.

Un an plus tard, quelques semaines après le lancement officiel du Cybertruck, Elon Musk a relancé la discussion sur les éventuelles capacités de flottaison du Cybertruck.

Musk a récemment répondu à un clip vidéo de Jay Leno’s Garage posté sur Twitter par Sawyer Merrit, un investisseur réputé de Tesla. La vidéo montre Lars Moravy, vice-président de Tesla chargé de l’ingénierie des véhicules, expliquant que le Cybertruck « flotte presque » et qu’il suffit à l’acheteur d’ajouter un « petit peu de flottabilité supplémentaire » pour éviter qu’il ne coule.

We are going to offer a mod package that enables Cybertruck to traverse at least 100m of water as a boat.

Mostly just need to upgrade cabin door seals.

