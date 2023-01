Samsung étend le système d’auto-réparation au Galaxy S22 et à la série Galaxy Book Pro

Attendu depuis très longtemps et finalement inauguré il y a moins de 6 mois, le programme officiel d’auto-réparation de Samsung pour les smartphones et tablettes Galaxy (sélectionnés) s’étend aujourd’hui à un certain nombre d’appareils supplémentaires.

Il s’agit sans surprise des smartphones haut de gamme S22, S22+ et S22 Ultra, ainsi que des PC Galaxy Book Pro 15 pouces et Book Pro 360 15 pouces, qui sont tous désormais beaucoup plus faciles à réparer que jamais dans le confort de votre propre maison à condition que ladite maison soit située aux États-Unis.

Tout se fait toujours en partenariat avec iFixit, bien sûr, et la page Web d’assistance dédiée de Samsung vous redirige vers ledit partenaire lorsque vous « démarrez » le processus d’autoréparation pour « trouver la solution de réparation qui vous convient ». Le site Web d’iFixit vous permet ensuite de sélectionner l’appareil que vous souhaitez réparer et vous fournit quelques composants clés qui ont tendance à se briser plus fréquemment que les autres.

« Le programme Self-Repair a dépassé nos attentes et nous avons entendu un message retentissant : les gens veulent plus de modèles. Les entreprises clientes, en particulier, nous ont dit qu’elles avaient besoin de solutions pour les PC », a déclaré Mark Williams, vice-président du service clientèle de Samsung Electronics America. « Les gens veulent tirer le meilleur parti de leurs appareils et ont besoin de produits durables. Samsung s’engage à offrir des options Care qui répondent à leurs besoins ».

Uniquement aux États-Unis pour le moment

Dans le cas des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, il s’agit du port de charge USB-C, de la vitre arrière et d’un ensemble complet écran et batterie. Cette dernière combinaison de pièces d’origine Samsung est évidemment la plus chère dans l’ensemble, vous coûtant jusqu’à 239,99 dollars si vous possédez un membre Ultra très endommagé de la dernière famille de smartphones haut de gamme « grand public » de la société.

L’écran et la batterie du S22 et du S22+, quant à eux, coûtent respectivement 166,99 dollars et 189,99 dollars, tandis que les ports de charge USB-C et les panneaux arrière de toute la série Galaxy S22 coûtent 66,99 dollars.

Ce ne sont pas exactement les prix les plus bas… ou les plus élevés imaginables pour de tels composants, mais plus que tout, Samsung doit probablement continuer à étendre le programme pour couvrir une plus grande variété de pièces, ainsi qu’un plus grand nombre d’appareils.

Pour l’instant, c’est certainement mieux que rien, et avec la série Galaxy S23 à l’horizon, on peut espérer que ces prochains fleurons Android rejoindront la fête de l’auto-réparation un peu plus tôt qu’une année entière.