Le programme d’autoréparation de Samsung est désormais disponible en Europe et au Royaume-Uni

Il est parfois agréable de pouvoir réparer son téléphone soi-même, sans avoir à chercher ou à attendre que quelqu’un d’autre s’en charge. Bien sûr, certains problèmes nécessitent l’intervention d’un spécialiste, mais vous pouvez le faire vous-même pour les réparations moins essentielles, ou du moins il est agréable d’avoir la possibilité d’essayer.

Le programme d’autoréparation de Samsung permet aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leur téléphone à la maison avec des pièces d’origine Samsung. Après avoir introduit le programme l’année dernière aux États-Unis, Samsung le met désormais à la disposition des utilisateurs de la France et de certains autres pays européens, dont l’Allemagne, la Belgique, la Suède, l’Italie, la Pologne, les Pays-Bas et l’Espagne ainsi que le Royaume-Uni.

Ainsi, si vous vivez dans l’un des pays susmentionnés ou en Corée du Sud, où le programme d’autoréparation est également disponible, vous pouvez accéder aux outils et aux pièces dont vous avez besoin pour réparer votre appareil. Pour l’instant, le programme ne prend en charge que les séries Galaxy S20, S21 et S22, ainsi que les Galaxy Book Pro 15 et Book Pro 360 15.

Les options disponibles pour l’autoréparation consistent à changer l’écran du téléphone, la vitre arrière et le port de charge. Ce n’est pas grand-chose, mais vous pouvez tout de même mettre en pratique vos connaissances en matière de réparation d’appareils mobiles ou acquérir de nouvelles compétences en suivant les instructions données sur le site Samsungselfrepair.shop.

Outre la commande de pièces pour la réparation, vous pouvez également obtenir un kit d’outils contenant tout ce dont vous avez besoin pour effectuer la réparation. L’entreprise souhaite également ajouter de nouveaux outils au kit de réparation, ce qui signifie probablement qu’à un moment donné, le programme d’autoréparation de Samsung permettra aux utilisateurs de réparer bien plus que l’écran, la vitre arrière et le port de charge de leur téléphone.

Samsung s’efforce de rendre le programme d’autoréparation disponible pour encore plus d’appareils et dans plus de pays à travers le monde.