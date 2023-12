PS5 Pro : fuite de spécifications révèle des améliorations significatives

En juillet dernier, un rapport affirmait que Sony développait une version améliorée de la PlayStation 5 (PS5) qui s’appellerait PlayStation 5 Pro (PS5 Pro). Ce rapport révélait également quelques spécifications de la future console de jeu et indiquait que Sony la lancerait en novembre 2024. Depuis, nous avons eu quelques fuites concernant la PS5 Pro, qui nous ont éclairés sur ce que nous pouvions attendre d’elle. Aujourd’hui, nous avons une nouvelle fuite.

Celle-ci provient d’un membre du forum Resetera sous le nom d’utilisateur RandomlyRandom 67. Elle révèle une foule de détails supplémentaires sur la prochaine console de jeu de Sony, notamment des informations concernant le CPU, le GPU, le NPU, la mémoire, les chiffres d’amélioration des performances et le calendrier de lancement.

Selon l’article, le chipset qui alimentera la prochaine PS5 Pro, qui provient d’AMD et porte le nom de code Viola, sera fabriqué par TSMC selon le processus de fabrication N4P de l’entreprise. Le processeur utilisera l’architecture Zen 2, qui est la même que celle utilisée par le processeur de la PS5, afin d’assurer la compatibilité avec la génération actuelle de la console. Cependant, la fréquence des cœurs du processeur sera « dynamique », avec une fréquence maximale de 4,4 GHz. Les capacités des caches L1, L2 et L3 seront également plus élevées.

En ce qui concerne le GPU, le chipset de la PS5 Pro utilisera l’architecture RDNA 3, ce qui représente une amélioration considérable par rapport à l’architecture RDNA 2 utilisée par le GPU de la PS5. Il bénéficiera également des améliorations apportées au ray tracing par l’architecture RDNA 4, la prochaine architecture GPU d’AMD. Selon les informations disponibles, le GPU disposera de 60 unités de calcul (CU). Cependant, Sony n’autorisera que 56 CU dans les modèles vendus. Pour l’instant, il n’y a pas d’informations sur les raisons de cette décision. Pour rappel, la PS5 dispose de 36 CU.

Selon l’article, le GPU comprendra 3 584 unités de shader, 224 unités de mappage de texture (TMU) et 96 unités de sortie de rendu (ROP). La fréquence du GPU passera à 2 GHz. Il disposera de 16 Go de mémoire GDDR6 avec une vitesse de 18 Gb/s et une bande passante de 576 Go/s. Avec toutes ces améliorations, le membre affirme que le GPU de la PS5 Pro offrira une puissance brute de 14,33 téraflops (TFLOP), soit environ 40 % de plus que celui de la PS5.

La PS5 Pro pourrait être commercialisée en septembre 2024

Selon le message, la puissance brute supplémentaire permettra à la PS5 Pro d’offrir des performances de rastérisation de 50 à 60 % supérieures et des performances de ray tracing plus de 2x supérieures dans les jeux par rapport à la PS5. Un NPU, le XDNA2, est également intégré à la console. Il serait destiné à accélérer la technique d’upscaling graphique de Sony, qui utilise l’apprentissage automatique.

Alors qu’un précédent rapport affirmait que Sony lancerait la PS5 Pro en novembre 2024, la dernière fuite affirme que la prochaine console de jeu arriverait en septembre 2024. C’est 2 mois plus tôt que ce qui avait été initialement annoncé. Cela signifie que nous sommes à moins d’un an de la nouvelle console de jeu de Sony. Espérons que nous aurons plus de détails sur la PS5 Pro dans les mois à venir.