Figma lance le Creator Micro : un clavier révolutionnaire pour les designers

Le design est une activité créative, mais elle exige aussi beaucoup de mémoire musculaire. Les designers expérimentent depuis longtemps des moyens de raccourcir les pressions et les clics nécessaires à leur travail. Aujourd’hui, Figma cherche à rendre cette gymnastique des doigts encore plus facile.

Aujourd’hui, Figma lance Figma Creator Micro, un clavier à 12 touches qui permet aux utilisateurs de Figma de programmer jusqu’à 48 raccourcis différents pour le logiciel de conception. Ce dernier est vendu au prix de 139 euros dans la boutique Figma.

« Il permet aux utilisateurs de faire quelque chose de différent et de le personnaliser à leur guise », explique Rob Bye, chef de produit chez Figma, qui a travaillé sur le Creator Micro. « Tout le monde a des workflows de design différents ».

Les claviers traditionnels n’ont pas été conçus pour le design ou le travail créatif. Les premières machines à écrire avaient des touches analogues à celles d’un piano, et le clavier AZERTY est volontairement standardisé et ennuyeux. Pour combler cette lacune, les amateurs créent et personnalisent leur propre clavier mécanique, et les recherches de claviers spécialisés pour les applications Adobe sur Amazon ont tendance à donner des pages d’options dans des coloris allant du gris au rose en passant par le bleu.

Par le passé, les fans de Figma ont créé leurs propres claviers spécifiques à l’application, comme le clavier à 6 boutons qu’un designer a téléchargé sur YouTube l’année dernière. Un vendeur Esty propose des autocollants de raccourcis clavier Figma. « Je pense qu’il est évident que les gens ont envie de créer des objets sur mesure pour Figma », explique Bye.

Très utile pour la mémoire musculaire

Le clavier Creator Micro de Figma est le fruit d’une collaboration avec Work Louder, un fabricant canadien de claviers modulaires. Créé pendant la Maker Week de Figma, le prototype Work Louder a été conçu pour aider les utilisateurs à développer plus rapidement leur mémoire musculaire et à créer des raccourcis pour des actions répétées. Cela peut se faire grâce aux différentes touches mécaniques ou en tournant l’un des deux encodeurs rotatifs. Les utilisateurs peuvent personnaliser les 12 touches quatre fois et basculer entre chaque réglage pour accéder à 48 des 150 raccourcis de Figma.

Une touche de défilement sur le clavier peut être utilisée pour zoomer ou glisser à travers les couches d’un fichier et les réorganiser, et il y a un bouton que Bye utilise personnellement pour annuler et rétablir. « Vous pouvez très rapidement faire des croquis ou des maquettes et les concevoir, puis les faire tourner et tout annuler », explique-t-il. « Plutôt que d’un command + z, command z, vous pouvez faire les choses beaucoup plus rapidement.

L’idée est séduisante : à l’heure où l’IA révolutionne la création d’actifs et les logiciels de design, le clavier redonne le pouvoir aux designers.