Connectez-vous à Discord sur PS5 : Chats vocaux intégrés

S’appuyant sur son partenariat fructueux avec Discord, Sony a annoncé la prochaine étape pour connecter les joueurs de la PS5 avec leurs amis. En effet, vous pourrez bientôt participer à des discussions vocales Discord depuis la PS5 elle-même !

Jusqu’à présent, les utilisateurs de consoles ne pouvaient accéder à Discord sur la PS5 qu’en initiant la connexion via l’application Discord pour mobile ou PC. La prochaine mise à jour de la PS5 (24.04-09.40.00) proposera une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux joueurs de la PS5 de rejoindre les chats vocaux Discord directement depuis la PS5 ! Il ne sera donc plus nécessaire d’utiliser un autre appareil et il sera encore plus facile de se connecter à ses amis sur Discord.

Cette mise à jour PS5 sera déployée dans certaines régions au cours des prochaines semaines, en commençant par le Japon et l’Asie, puis l’Europe, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Moyen-Orient et enfin les Amériques, alors gardez un œil sur la mise à jour.

N’oubliez pas de mettre à jour votre logiciel PS5 et de relier vos comptes PlayStation Network et Discord au préalable afin de garantir une transition en douceur.

Comment participer à une discussion vocale Discord sur la PS5 ?

Vous souhaitez participer aux discussions vocales Discord sur votre PS5 ? Suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez le centre de contrôle de la PS5 et accédez à l’onglet « Base de jeux ». Vous y trouverez une section dédiée à Discord. Sélectionnez le serveur Discord ou le groupe de messagerie directe que vous souhaitez rejoindre. Recherchez le canal vocal spécifique dans lequel vous souhaitez discuter et sélectionnez-le. Avant de rejoindre le canal, vous pouvez vérifier qui y discute déjà. Si un ami Discord vous appelle directement, vous recevrez une notification sur votre console PS5, ce qui vous permettra de rejoindre l’appel instantanément.

Outre le chat vocal direct sur Discord, le partage de profil sera également mis en place la semaine prochaine. Il vous permettra de partager votre profil PlayStation avec d’autres personnes à l’aide d’un lien partageable ou d’un code QR.

Êtes-vous impatient d’utiliser le chat vocal Discord directement depuis votre console PS5 ?