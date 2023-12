Intégration thermomètre du Pixel 8 Pro avec Fitbit : suivi de température corporelle à venir

Les chaînes de code qui ont été découvertes dans l’application Fitbit expliquent également aux utilisateurs la différence entre la température corporelle et la température de la peau . « La température corporelle est prise par un thermomètre et reflète la température à l’intérieur de votre corps. La variation de la température de la peau est la fluctuation de la température prise à votre poignet pendant que vous dormez ». Et tandis que la synchronisation de l’application Fitbit avec le Pixel 8 Pro envoie automatiquement les relevés du thermomètre à l’application Fitbit, une chaîne de code note que vous pourrez « enregistrer manuellement vos résultats dans Fitbit ».

Selon 9to5Google , la version 4.06.7 de l’application Fitbit montre comment utiliser le thermomètre du Pixel 8 Pro pour prendre sa température. Une carte sur l’écran Aujourd’hui de l’application Fitbit indique : « Choisissez si vous voulez laisser Fitbit enregistrer et stocker les données de température corporelle dans votre profil Fitbit ». Une fois que vous aurez appuyé sur enregistrer, le thermomètre de votre téléphone commencera à partager des données avec Fitbit, y compris ce résultat et tous les résultats futurs, à moins que vous n’arrêtiez le partage.