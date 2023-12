Sony se prépare à renouveler sa stratégie smartphone, Xperia pourrait disparaître

Le nom Xperia existe depuis longtemps. Si vous êtes un passionné de téléphonie, vous vous souvenez certainement du Sony Ericsson Xperia X1, l’appareil fonctionnant sous Windows Mobile en 2008 avec le clavier QWERTY coulissant, l’interface panel et l’écran de 3 pouces d’une résolution de 480 x 800 pixels. Le Xperia PLAY, sorti en 2011, a été conçu pour les joueurs de jeux vidéo et dispose d’une tablette coulissante. Sony a fini par racheter Ericsson en 2012.

Même après avoir proposé le premier smartphone doté d’un écran à résolution 4K en 2015 avec le Sony Xperia Z5 Premium, la gamme Xperia n’a pas réussi à s’imposer aux États-Unis et dans le monde. En 2018 et en 2023, le PDG de Sony, Kaz Hirai, a déclaré que l’entreprise continuerait à fabriquer des smartphones malgré l’incapacité de Sony à réaliser des bénéfices avec les prix élevés qu’elle demande pour ses appareils. Au début de l’année, une analyse du marché des smartphones a classé Sony au 14e rang des 20 premières marques, avec une part de marché de 0,35 %. Sony se situait juste devant Asus et juste en dessous de HMD Global, qui détient la licence d’utilisation du nom Nokia.

En parlant de noms, le nom Xperia pourrait être abandonné. Des spéculations sur Weibo relayées par Notebookcheck.net indiquent que Sony adopterait une approche à double tranchant pour son activité smartphone en abandonnant le nom Xperia et en adoptant de nouvelles directives de conception.

La caméra frontale devrait être déplacée sous l’écran en 2025, ce qui devancerait de deux ans l’utilisation de cette fonctionnalité par Apple. Le déplacement de la caméra frontale de Sony du cadre vers le dessous de l’écran modifierait certainement l’aspect des smartphones de l’entreprise et pourrait entraîner une certaine reprise des activités de l’entreprise.

De quoi booster l’activité ?

L’introduction de son premier smartphone avec une caméra frontale sous l’écran semblerait être le moment idéal pour Sony de donner un coup de massue au nom, au design et à l’histoire de Xperia, de les réduire en mille morceaux et de tout recommencer. Il n’y a aucune raison pour que Sony ne soit pas capable de créer un smartphone doté d’un grand écran mobile, de spectaculaires caméras (après tout, ses capteurs d’image IMX sont considérés comme faisant partie des meilleurs et ses capteurs photo DSLR sont très appréciés), d’un son incroyable et bien plus encore.

Il est grand temps que Sony produise des smartphones Xperia à la hauteur des promesses du Xperia X1 et des capacités des appareils créés par la division électronique grand public de Sony. Et avec un peu de chance, ce temps commencera en 2025.