Panne pour Beeper Mini : l’accès à iMessage sur Android compromis

Pendant un bref et glorieux moment, les utilisateurs d’Android ont eu accès à iMessage, mais il semble que ce moment ait été éphémère. Beeper Mini, l’application qui a fait parler d’elle cette semaine en lançant un client iMessage pour Android, souffre aujourd’hui d’une panne.

Dans un message envoyé à X vendredi après-midi, Beeper a déclaré qu’il « enquêtait sur les rapports indiquant que l’envoi/la réception ne fonctionnait pas dans Beeper Mini ». Le service a été lancé publiquement le 6 décembre, ce qui signifie qu’il aura vécu moins de deux jours si Apple a effectivement trouvé un moyen de l’exclure d’iMessage.

Investigating reports that sending/receiving is not working in Beeper Mini 🔎

—Beeper (@onbeeper) December 8, 2023