OnePlus organise un événement à l’occasion de son 10e anniversaire le 4 décembre

OnePlus a récemment confirmé le capteur Sony LYT-808 pour le smartphone, et a également confirmé que le smartphone sera équipé d’un téléobjectif de 1/2 pouce de 64 mégapixels OV64B périscope avec une longueur focale équivalente de 70 mm, supportant un zoom optique 3x. OnePlus a déjà confirmé l’écran 2K « X1 (Oriental) Screen » de BOE avec une luminosité allant jusqu’à 2600 nits, et le moteur de qualité d’image de première génération développé par OPPO, la puce Display P1. Il sera équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Ce dont je tiens le plus à vous remercier, c’est le soutien que vous avez apporté à OnePlus. Au cours des dix dernières années, j’ai reçu beaucoup d’encouragements de votre part, ainsi que quelques critiques, mais je sais que tout cela est dû à l’amour que vous portez à la marque OnePlus. Au cours de ces dix années, certaines personnes sont restées avec moi, d’autres sont parties, d’autres encore sont parties et revenues. Que nous nous rencontrions ou que nous nous quittions, je crois toujours que ceux qui se rencontrent se reverront.

Au cours des dix dernières années, nous avons connu des moments brillants et des moments plus sombres. Nous avons continué à nous développer et avons été témoins de l’évolution de l’industrie avec tout le monde.

OnePlus a confirmé qu’elle organisera un événement pour le 10e anniversaire de l’entreprise le 4 décembre en Chine . Carl Pei et Pete Lau ont créé OnePlus en décembre 2013, et le premier produit est sorti en 2014.