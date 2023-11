Découvrez cette gigantesque Game Boy Raspberry Pi

Nous sommes toujours ravis de découvrir un nouveau projet Raspberry Pi d’inspiration rétro, et ce dernier rend votre ancienne console de jeu portable préférée plus grande et meilleure que jamais. Il s’agit d’une Game Boy géante, plus de 6x plus grande que sa taille d’origine, et tout fonctionne sur un Raspberry Pi 4.

Au fil des ans, les amateurs du DIY ont créé d’étonnants projets avec ces micro-ordinateurs. Comme ce minuscule ordinateur de bureau alimenté par le Pi, un iPod qui diffuse Spotify en continu et, aujourd’hui, cette console Game Boy surdimensionnée qui fonctionne avec le Raspberry Pi lui-même. Warner Skoch voulait initialement imprimer en 3D la face avant d’une Game Boy, puis utiliser un Raspberry Pi comme contrôleur pour en faire une horloge rétro. Cependant, grâce à la puissance du Raspberry Pi 4 et à une réflexion sur la manière de le rendre plus nostalgique que jamais, nous disposons désormais d’un Game Boy entièrement fonctionnel pour les géants.

Warner Skoch ne voulait pas seulement jouer aux titres classiques de la Game Boy à partir du Raspberry Pi ou du RetroPie. Il a préféré utiliser d’authentiques cartouches de jeu. Après avoir imprimé en 3D le châssis entier de la Game Boy, des cartouches plus grandes que nature et un ensemble complet de boutons, le tout envoyant le signal à un écran en HDMI, le résultat est une unité entièrement fonctionnelle.

Par exemple, tous les boutons fonctionnent parfaitement et tirent parti d’un Raspberry Pi Pico et d’un peu de programmation pour servir de clavier. Oui, vous pouvez mettre n’importe quel jeu dans l’énorme cartouche, puis l’insérer dans la Game Boy et commencer à frapper ces boutons pour battre Tetris ou The Legend of Zelda.

Le créateur a indiqué que le projet nécessitait encore un peu de travail et quelques finitions. Le châssis de l’ordinateur de poche de grande taille a besoin d’être poncé pour une meilleure prise en main et d’un peu de peinture. Enfin, il pourrait remplacer le Raspberry Pi 4 par un Zero 2 pour augmenter la durée de vie de la batterie – le Raspberry Pi 5 commence à être disponible, mais il pourrait nécessiter encore plus de puissance.