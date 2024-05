Apple repense l’iPhone 16 : nouveaux alignements de caméras et MagSafe optimisé

Apple prépare le terrain pour le lancement de l’iPhone 16, prévu pour septembre, et les rumeurs se multiplient autour de possibles innovations technologiques.

Parmi elles, une modification du système de charge MagSafe, qui équipe la série phare d’Apple depuis l’iPhone 12 lancé en 2020, est particulièrement attendue. Selon des informations relayées par ShopSystem via Neowin, les anneaux MagSafe sur les nouveaux modèles seront plus fins que ceux de leurs prédécesseurs de l’iPhone 15, laissant présager une technologie de charge sans fil plus efficace et potentiellement plus légère, peut-être même accompagnée d’une réduction de la taille des chargeurs.

Cette évolution n’est pas seulement esthétique ; elle suggère une possible augmentation de la vitesse de charge actuelle de 15 W. Cependant, cela pourrait également signifier que les nouveaux iPhone nécessiteront un tout nouvel ensemble d’accessoires et de coques, étant donné les changements dans la conception des moules utilisés par les fabricants de coques tiers pour préparer le lancement.

Les moules révèlent également un réalignement vertical des caméras pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, abandonnant le schéma diagonal de l’iPhone 15. Ce changement pourrait permettre aux modèles plus abordables d’enregistrer des vidéos spatiales, un format vidéo 3D développé par Apple, compatible avec l’Apple Vision Pro.

Concernant les modèles Pro et Pro Max, les rumeurs évoquent des écrans légèrement plus grands, bien que cela reste difficile à confirmer avec les seuls moules de coque. Avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans l’industrie, il est probable que l’iPhone 16 intègre des avancées significatives dans ce domaine, soutenues par iOS 18.

Des attentes élevés pour l’iPhone 16

Apple devrait respecter son calendrier habituel avec le lancement de l’iPhone 16, de l’iPhone 16 Plus, de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max en septembre. Avant cela, un grand événement dédié à l’iPad est prévu plus tard dans la journée, où plusieurs nouvelles tablettes devraient être présentées.

En somme, ces modifications sur l’iPhone 16 pourraient marquer une étape significative dans l’évolution des smartphones Apple, avec des implications importantes pour les consommateurs et les accessoiristes.