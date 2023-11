Au revoir, Clyde ! Discord met fin à son chatbot IA après près d’un an de tests sur la plateforme

Si l’IA n’est plus une nouveauté sur Discord, le développement de l’entreprise en la matière a vu son intégration massive sur Clyde, l’assistant toujours présent et prêt à répondre aux questions ou aux conversations des utilisateurs. Il est maintenant temps de dire au revoir à Clyde.

En moins d’un an, Discord va donc retirer de sa plateforme son chatbot IA alimenté par la technologie d’OpenAI, mais il est important de noter que Clyde était un projet expérimental de l’entreprise. Cela pourrait signifier que Clyde était destiné à tester l’intégration de l’IA de Discord dans l’application, d’autant plus qu’il y a une promesse de nouvelles expériences pour le public à venir.

Au début de l’année, des intégrations massives d’IA ont eu lieu, et l’une d’entre elles était Clyde , la version de Discord de la technologie d’apprentissage automatique qui l’employait pour devenir le chatbot de la plateforme sociale. Cependant, le monde fera bientôt ses adieux à Clyde, car Discord mettra fin au chatbot IA à partir du mois prochain , la technologie alimentée par l’API d’OpenAI ne voyant plus le jour au cours de la nouvelle année.