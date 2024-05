Prévisualisation du Motorola Razr 50 Ultra : Évolution sans révolution

Motorola semble prêt à lancer une nouvelle version de son smartphone pliable en 2024 ! Les smartphones pliables Razr font tourner les têtes et le précédent lancement de Motorola, le Razr 40 Ultra, a été très remarqué pour être l’un des meilleurs smartphones pliables en termes de design.

C’était il y a presque un an, et il semble que Motorola se prépare à lancer son successeur, le Razr 50 Ultra, car le téléphone a récemment été certifié par le BIS en Inde. Des images du smartphone sont apparues en ligne, confirmant le design et d’autres détails.

Selon les images repérées par 91Mobiles, le design général du Razr 50 Ultra ressemble à celui du Razr 40 Ultra, tant à l’avant qu’à l’arrière. L’écran de couverture semble de la même taille, suivi de la texture en cuir sur le bas de la coque arrière avec le logo Razr.

Autrement dit, l’écran de couverture serait le même panneau de 3,6 pouces avec une résolution proche du HD, et on s’attend à ce que Motorola maintienne un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour le Razr 50 Ultra. Le smartphone devrait inclure quelques caméras arrière disposées à côté du coin droit et une caméra frontale centrée.

L’écran intérieur présente le même design centré et les dimensions du smartphone semblent identiques à celles de son prédécesseur. Selon la liste de certification BIS, le numéro de modèle du Razr 50 Ulta est XT2453-1. On peut s’attendre à ce que le smartphone soit lancé en trois coloris, et il pourrait proposer une variante 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Razr 50 Ultra devrait arriver avant juillet

On ne sait pas grand-chose des spécifications du Razr 50 Ultra, mais de nouveaux détails devraient apparaître à mesure que le lancement se rapproche. Le Razr 40 Ultra était équipé du SoC Snapdragon 8+ Gen 1, d’un écran pOLED de 165 Hz et de deux caméras arrière. Le successeur du Razr 40 Ultra devrait donc bénéficier d’une mise à jour d’au moins certaines de ses spécifications.

Motorola, qui appartient à Lenovo, pourrait le lancer avant l’événement Galaxy Unpacked en juillet, au cours duquel Samsung présentera ses nouveaux smartphones pliables. Que pensez-vous de la série Razr de Motorola ?