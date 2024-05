MediaTek dévoile le Dimensity 9300+ : Une nouvelle ère de puissance

MediaTek vient de lever le voile sur son nouveau chipset, le Dimensity 9300+, lors de la Conférence des développeurs MediaTek Dimensity (MDDC) 2024. Ce processeur représente une version améliorée du Dimensity 9300, promettant des performances accrues et une efficacité optimisée pour les appareils mobiles haut de gamme.

Le Dimensity 9300+ conserve la technologie de processus de 4 nm de TSMC de troisième génération. Il intègre désormais un cœur Arm Cortex-X4 pouvant atteindre 3,4 GHz contre 3,25 GHz précédemment, accompagné de trois autres cœurs Cortex-X4 à 2,85 GHz et de quatre cœurs Cortex-A720 à 2,0 GHz. Cette configuration permet une gestion optimisée de la puissance et de la performance.

L’APU 790 de ce chipset bénéficie d’une augmentation de performance jusqu’à 10% grâce à la nouvelle technologie de MediaTek, le NeuroPilot Speculative Decode Acceleration, intégrée dans le moteur d’IA générative le plus avancé de l’entreprise. Ce système améliore considérablement la rapidité et l’efficacité du traitement des Large Language Model (LLM), avec des capacités allant jusqu’à 33 milliards de paramètres.

Le GPU Immortalis-G720 à 12 cœurs intègre un moteur de ray tracing de seconde génération qui assure une expérience de ray tracing rapide et fluide à 60 FPS, complétée par des effets d’illumination globale de niveau console.

Le Dimensity 9300+ comprend également les dernières technologies HyperEngine de MediaTek, qui améliorent l’efficacité énergétique et la gestion thermique lors des sessions de jeu, ainsi que la technologie de prévision réseau pour optimiser la consommation d’énergie et les données cellulaires.

ISP et Connectivité

Le chipset conserve l’ISP Imagiq 990 pour un traitement RAW 18 bits et supporte des fonctions avancées de vidéographie AI. En termes de connectivité, il inclut un modem 5G R16 offrant une vitesse de téléchargement pouvant atteindre 7 Gb/s et supporte les dernières normes Wi-Fi et Bluetooth.

Disponibilité

Les premiers smartphones équipés du Dimensity 9300+ seront disponibles sur le marché dès ce mois-ci, avec les modèles vivo X100s et X100s Pro en tête de liste pour une présentation en Chine le 13 mai. Le iQOO Neo9S Pro suivra également, utilisant ce chipset avec des spécifications très proches de son prédécesseur, le Neo9 Pro.

Ces améliorations positionnent le Dimensity 9300+ comme un choix de prédilection pour les fabricants de smartphones cherchant à offrir des performances de haut niveau et une expérience utilisateur améliorée. MediaTek continue ainsi de pousser les limites de ce que peuvent offrir les technologies mobiles modernes.