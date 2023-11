La Vivo Watch 3 a un écran AMOLED de 1,43 pouce, et dispose de Blue OS

Parallèlement à la série vivo X100, vivo a présenté la Watch 3, la dernière smartwatch de l’entreprise avec un boîtier en acier inoxydable. La montre présente un cadran circulaire avec un écran AMOLED incurvé de 1,43 pouce et offre des options de bracelet en silicone et en cuir.

La vivo Watch 3 fonctionne avec le tout nouveau système d’exploitation Blue OS, qui prend en charge plus de 100 modes sportifs ainsi que des entraîneurs et des cours professionnels. En outre, il est doté d’un capteur en forme d’anneau étoilé, d’un capteur de fréquence cardiaque à 8 canaux et d’un moniteur d’oxygène sanguin à 16 canaux, associés à la technologie d’analyse de fusion de la fréquence cardiaque par l’IA à apprentissage profond développée par vivo et à une conception ciblée d’une architecture de réseau neuronal à apprentissage profond unique en son genre.

La Watch 3 est disponible en version eSIM et Bluetooth et offre 4 Go de stockage, une couronne rotative fonctionnelle et jusqu’à 16 jours d’autonomie avec la surveillance intelligente de la santé de vivo et 60 minutes d’exercice GPS.

Caractéristiques du vivo WATCH 3

Écran AMOLED de 1,43 pouce (466 × 466 pixels), Always on Display

SoC Bestechnic BES2700BP

64 Mo de RAM, 4 Go de stockage intégré

Capteur optique de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang, capteur d’accélération, gyroscope, capteur d’altitude de pression atmosphérique, capteur géomagnétique, capteur de lumière ambiante, capteur Hall

Plus de 100 modes sportifs, entraîneur professionnel et cours

Résistant à l’eau (50 m)

Dimensions : 46,1 x 42 x 13,75 mm ; Poids : 36 g

Haut-parleur et microphone pour les appels vocaux

LTE en eSIM, Bluetooth 5.2 LE, GPS+GLONASS+GALILEO+Beidou, NFC pour les paiements

Batterie de 505 mAh, jusqu’à 7 jours d’utilisation avec la carte eSIM, jusqu’à 16 jours avec le Bluetooth

Prix et disponibilité

La vivo Watch 3 est disponible en quatre couleurs : black, moonlight white, starlight, et bright moon. Les prix sont les suivants :

vivo Watch 3 (version Bluetooth + bracelet en caoutchouc souple) : 1 099 CNY (environ 145 euros).

vivo Watch 3 (version Bluetooth + bracelet en cuir) : 1 199 CNY (environ 155 euros)

vivo Watch 3 (version eSIM + bracelet en caoutchouc souple) : 1 299 CNY (environ 170 euros)

vivo Watch 3 (version eSIM + bracelet en cuir) : 1 399 CNY (environ 185 euros)

Elle est disponible en précommande et sera commercialisée en Chine à partir du 21 novembre.