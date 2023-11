WhatsApp permet de cacher les discussions verrouillées derrière un code secret

Lorsque des discussions sont verrouillées dans WhatsApp, il est possible d’y accéder à partir du dossier de discussions verrouillées situé en haut de votre boîte de réception, mais que faire si vous souhaitez cacher le fait que vous avez des discussions verrouillées ? Dans la version 2.23.24.20 de l’application bêta de WhatsApp pour Android, certains testeurs ont accès à de nouvelles options qui leur permettent de masquer complètement leurs discussions verrouillées et de les sécuriser à l’aide d’un code secret .

La sécurité et la confidentialité sont prises au sérieux par WhatsApp, qui se dote régulièrement de nouvelles fonctionnalités de sécurité et améliore les fonctionnalités existantes. C’est sur ce dernier point que porte la dernière mise à jour bêta de WhatsApp.