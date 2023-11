Après HyperOS de Xiaomi, Vivo présente BlueOS développé par ses soins

Des améliorations ont été apportées à l’ouverture des applications, au passage d’une application à l’autre, au rendu des mouvements, aux listes déroulantes et au temps de chargement. BlueOS apportera également une nouvelle expérience d’interaction intelligente, qui permettra de modifier les cadrans de la montre à l’aide de la voix. La prise en charge de BlueXLink pour la connectivité multi-appareils permet de transférer facilement des données entre différents appareils. De plus, il prend en charge des fonctionnalités telles que les cartes de transport, les cartes d’accès et même les clés de voiture NFC.

Il est censé prendre en charge des fonctionnalités telles que la génération de codes, la génération d’images et de textes, ainsi que d’autres capacités basées sur l’IA. En outre, le nouveau système d’exploitation souhaite offrir une expérience utilisateur fluide tout en préservant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.