La politique de retour étendue d’Apple est en vigueur pour l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, les AirPods

C’est la période de l’année où, dans la plupart des régions, les horloges reculent d’une heure à la fin de l’heure d’été. C’est aussi la période de l’année où Apple annonce l’extension de sa politique de retour pour les fêtes. Normalement, vous disposez de 14 jours calendaires pour renvoyer à Apple un produit que vous avez acheté auprès du géant de la technologie en ligne ou à l’Apple Store. Toutefois, la nouvelle page d’assistance « Retours & remboursements » d’Apple indique que les produits reçus par l’acheteur entre le 3 novembre 2023 et le 25 décembre 2023 peuvent être renvoyés jusqu’au 8 janvier 2024.

Il y a toutefois une mise en garde importante. Tout iPhone acheté dans l’Apple Store en ligne ou dans un Apple Store physique et financé par l’opérateur n’est pas éligible à la période de retour étendue et est soumis à la politique de retour standard de 14 jours calendaires. Tous les achats effectués après le 25 décembre sont également soumis à la politique de retour standard.

Apple précise que « Les opérateurs de téléphonie mobile appliquent différentes règles de résiliation de service. Le retour de votre iPhone ou iPad n’entraîne pas automatiquement la résiliation ou la remise à zéro de votre compte de téléphonie mobile ; il vous revient de vous conformer à votre contrat de service sans fil, et tous les frais applicables associés à votre compte de téléphonie mobile sont à votre charge. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre fournisseur ».

N’oubliez pas que seuls les articles achetés directement auprès d’Apple, que ce soit en ligne ou dans un Apple Store, peuvent être retournés à Apple. Les produits Apple achetés auprès d’autres revendeurs doivent suivre les procédures de retour de ces revendeurs. Apple rappelle que les produits retournés doivent être accompagnés de tous les cordons, adaptateurs et documents qui se trouvaient dans la boîte lorsque vous l’avez ouverte pour la première fois.

Toutes les autres conditions générales figurant dans la politique de vente et de remboursement de l’Apple Store en ligne restent applicables. Si vous n’êtes pas sûr de pouvoir retourner un appareil récemment acheté, veillez à le conserver dans un état analogue à celui du neuf. Les produits pouvant faire l’objet d’un retour prolongé sont l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, les AirPods, HomePod, HomePod mini, les Macs et l’Apple TV.

Disponible en France

Les logiciels peuvent être retournés à condition qu’ils n’aient pas été installés sur un ordinateur. Apple précise que « les retours de logiciels sont également acceptés dans les mêmes délais, mais seulement si le logiciel informatique n’a pas été descellé ».

La politique de retour étendue est disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en France et à Singapour. En Italie, en Espagne, au Mexique et au Japon, les consommateurs bénéficient d’une politique de retour encore plus étendue. Dans ces pays, les produits achetés entre le 3 novembre 2023 et le 6 janvier 2024 peuvent être retournés jusqu’au 20 janvier 2024.