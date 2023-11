L’Apple M3 Ultra est bientôt disponible, mais aucun test n’a encore été effectué

Un analyste de renom a affirmé qu’Apple envisageait de lancer le « M3 Ultra », la variante haut de gamme de la génération actuelle de puces de la société, la série M3, apportant des performances plus importantes que le processeur haut de gamme actuel.

L’événement Scary Fast de la semaine dernière a présenté la série M3 centrée sur trois variantes, mais ce n’est pas encore la fin des nouveautés de l’entreprise. La famille M3 comprend trois puces Apple, le M3, le M3 Pro et le M3 Ultra, qui mettent toutes à jour la technologie disponible sur le Mac d’Apple.

La dernière lettre d’information Power On de Mark Gurman sur Bloomberg fait état d’un autre SoC de la série M en cours de développement par Apple, et ce n’est autre que le M3 Ultra.

Cependant, il y a un inconvénient, et c’est que la puce haut de gamme basée sur l’architecture ARM n’a pas encore été testée, a déclaré le célèbre analyste, Apple donnant la priorité aux produits à fort volume. Il s’agit des nouveaux MacBook Pro et iMac, qu’Apple a récemment dévoilés avec les nouveaux processeurs M3 qui les équipent.

Cependant, il a également été dit que le Mac Studio et le Mac Pro sont « davantage » des produits à faible volume que la paire actuelle, et que ces deux appareils recevront bientôt le M3 Ultra, la puce considérée comme le haut de gamme.

Le M3 Ultra est prêt à apporter le meilleur de la famille M3

La source rapporte que le M3 Ultra devrait arriver en premier sur le Mac Studio, et qu’il s’agit d’un appareil qui est déjà en cours de développement pour offrir le meilleur de la famille M3 qu’Apple a introduite cette année. Ceci étant dit, l’attente est déjà énorme pour les nouveaux Mac de l’année prochaine, en particulier avec la nouvelle gamme M3. Le M3 Ultra, le chipset le plus puissant d’Apple, sera bientôt testé par la société.

Les puces de la génération actuelle d’Apple pour ses appareils sont centrées sur le processus de 3 nanomètres. L’entreprise les conçoit pour qu’elles soient plus petites et plus puissantes que les modèles précédents, à savoir le M3 et l’A17 Pro. Il a été révélé que l’entreprise a acheté toutes les puces de 3 nm à TSMC, le célèbre fabricant de ses puces, afin de se concentrer sur la production en volume.

La publication de l’événement Scary Fast de la semaine dernière a permis au monde entier de découvrir la nouvelle gamme M3 pour les Mac. Le premier ordinateur à bénéficier de cette mise à jour est le MacBook Pro, qui recevra tous les derniers processeurs de la gamme M3, du M3 Pro au M3 Max.

L’annonce d’Apple a redonné de l’espoir aux Mac, en particulier avec le rafraîchissement tant attendu de l’iMac, les puces Apple M3 ayant fait leurs débuts en octobre dernier, comme on l’avait initialement supposé.