Apple lance de nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces équipés d’une puce M3

L’attente est enfin terminée ! Quelques heures à peine après les spéculations, Apple a dévoilé sa très attendue gamme de MacBook Air mis à jour avec la puce M3, en 13 pouces et 15 pouces. Apple a renoncé au traditionnel événement de lancement et a présenté ses nouveaux Mac par le biais d’un communiqué de presse.

Les nouveaux modèles M3 MacBook Air sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, avec une livraison dès le 8 mars. Vous trouverez ci-dessous les spécifications complètes et les détails de la disponibilité.

Les tout nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces présentent un design étonnamment fin et léger avec un boîtier unibody en aluminium durable. Grâce au processeur M3, ces nouveaux ordinateurs portables d’Apple allient parfaitement performances et portabilité.

Le nouveau MacBook Air est censé offrir des performances de premier ordre et une autonomie de 18 heures.

En ce qui concerne les spécifications, le MacBook Air M3 est équipé d’un processeur 8 cœurs plus rapide, d’un GPU jusqu’à 10 cœurs et d’une mémoire unifiée de 24 Go. Il est intéressant de noter qu’Apple qualifie le nouveau MacBook Air M3 de « meilleur ordinateur portable grand public au monde pour l’IA », tout le mérite en revenant au moteur neuronal 16 cœurs plus rapide. Ces nouveaux MacBook Air M3 sont jusqu’à 60 % plus rapides que les modèles MacBook Air M1.

Le support du double écran

L’une des principales caractéristiques du nouveau MacBook Air M3 est la prise en charge de deux écrans externes, ce qui constitue une amélioration notable et indispensable par rapport à l’unique écran des précédents Mac Apple Silicon. Gardez à l’esprit que cela ne fonctionne que lorsque le couvercle de l’ordinateur portable est fermé.

Cela signifie que vous pouvez enfin installer un poste de travail MacBook Air avec deux écrans externes, mais que l’ordinateur portable doit rester en mode « clapet ». Lorsque vous ouvrez le couvercle, l’écran s’allume et vous n’avez accès qu’à un seul écran externe actif, comme c’était le cas avec les précédents Mac M1 et M2.

Outre la puce M3, le nouveau MacBook Air prend en charge le Wi-Fi 6E, qui offre des performances Wi-Fi jusqu’à 2x plus rapides. Les modes Isolation vocale et Microphone à large spectre permettent d’obtenir une clarté vocale exceptionnelle lors des appels audio et vidéo.

En termes de design, le MacBook Air M3 ressemble beaucoup au modèle M2, avec un châssis aux bords plats et un écran au cadre fin avec une encoche qui accueille une caméra FaceTime 1080p. Le MacBook Air M3 est également équipé d’un Magic Keyboard avec Touch ID intégré au bouton d’alimentation.

MacBook Air M3 : prix et disponibilité

Le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M3 est proposé à partir de 1 299 euros. Le modèle M3 Air de 15 pouces est quant à lui proposé à partir de 1 599 euros. Il est agréable de voir qu’Apple s’en tient aux mêmes prix que les précédents modèles M2, qui ont fait l’objet d’une remise.

Le nouveau MacBook Air M3 se décline en quatre couleurs magnifiques : Minuit, Lumière stellaire, Gris sidéral et Argent. Les modèles 13 pouces et 15 pouces peuvent être précommandés sur la boutique en ligne d’Apple, et les livraisons débuteront le 8 mars.