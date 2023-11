Qualcomm laisse entendre que les smartphones Snapdragon 8 Gen 4 seront plus chers

Ensuite, le prochain smartphone phare de Samsung, le S25 Ultra, pourrait être équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 4. Nous pourrions certainement voir le prix plafond d’un smartphone Android phare être repoussé plus haut, peut-être même plus proche de 1400 $ lors de son lancement. Notez qu’il s’agit d’une pure spéculation basée sur les commentaires de Qualcomm concernant leur prochain processeur.

Qu’est-ce que cela signifie pour les futurs smartphones ? Actuellement, l’un des smartphones les plus chers, le Samsung Galaxy S23 Ultra, coûte 1199 $. Espérons que le S24 Ultra sortira au même prix. Le nouveau S24 Ultra devrait comporter une variante Exynos et une variante Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Alors que le processeur Snapdragon 8 Gen 3 vient tout juste d’être commercialisé, nous entendons déjà parler de son successeur, le processeur Snapdragon 8 Gen 4, qui devrait être intégré à de nombreux smartphones en 2024. Et bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de détails, nous avons peut-être un indice sur son prix grâce à Qualcomm. Voyons ce que l’équipe de Qualcomm a dit à propos du Snapdragon 8 Gen 4, du prix prévu pour le 8 Gen 4 et de ce que cela signifie pour les smartphones à venir en 2024.