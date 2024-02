Snapdragon 8 Gen 4 : Qualcomm prêt à surpasser la concurrence avec son nouveau chipset

L’actuel processeur d’application (AP) phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, est un puissant chipset qui équipe des smartphones tels que le Galaxy S24 Ultra et les trois modèles Galaxy S24 aux États-Unis et en Chine.

Plus tard dans l’année, probablement en octobre, Qualcomm devrait dévoiler le Snapdragon 8 Gen 4, qui présentera ses propres cœurs de processeur Oryon, remplaçant les cœurs Cortex obtenus précédemment auprès d’Arm Holdings.

Récemment, un échantillon de la puce a été aperçu offrant des performances graphiques exceptionnelles. L’appareil équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 4 a pu jouer à Genshin Impact pendant 45 minutes à une résolution de 1080 p. La fréquence d’images est restée stable à 60 images par seconde, la limite du jeu.

Selon l’abonné X @negativeonehero relayé par Wccftech, un test de benchmark Geekbench 6 a permis d’obtenir un score de 2 845 points pour le test monocoeur et un impressionnant score de 10 628 points pour le test multicœur. À titre de comparaison, le Snapdragon 8 Gen 3 qui équipe le Galaxy S24 Ultra a obtenu un score de 7 249 points et le SoC A17 Pro un score de 7 281 points.

This is the first ever benchmark for Snapdragon 8 Gen 4! pic.twitter.com/a67YWtvDdP

—Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) January 28, 2024