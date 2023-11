Utiliser l’assistant de codage Google Duet AI pour accélérer le développement

Si vous cherchez à améliorer votre workflow en matière de codage ou de développement, vous serez peut-être intéressé par un nouvel assistant de codage à intelligence artificielle créé par Google. Duet AI est une interface de chat qui répond aux questions relatives au cloud et offre des conseils sur les meilleures pratiques.

Il est spécialement formé au contenu de Google Cloud, notamment aux documents, aux exemples de code et aux meilleures pratiques. Cette fonctionnalité permet aux développeurs d’avoir un accès immédiat à des informations pertinentes, sans avoir à chercher dans de nombreuses ressources.

L’IA offre une assistance conversationnelle dans la console et les environnements de développement intégré (IDE) tels que Visual Studio Code et JetBrains IntelliJ, depuis les extensions Cloud Code. Cette assistance interactive peut réduire considérablement le temps consacré au débogage et au dépannage, ce qui permet aux développeurs de se concentrer davantage sur le codage et l’innovation.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de Duet AI est sa capacité à compléter et à générer du code. Il peut aider à écrire des applications, à appeler des API ou à interroger des données en complétant le code pendant que vous écrivez ou en générant des blocs de code basés sur des commentaires. Cette fonctionnalité est disponible dans de nombreux IDE, notamment Visual Studio Code, JetBrains IDE, Colab for Enterprise, Cloud Workstations, Cloud Shell Editor, Cloud Spanner et BigQuery.

Duet AI prend en charge plus de 20 langages de programmation, dont Go, Java, Javascript, Python et SQL. Ce large éventail de langages pris en charge fait de Duet AI un outil polyvalent qui peut répondre aux besoins d’un large éventail de développeurs, quel que soit leur langage de codage préféré.

Assistant de codage de l’IA

Pour démontrer les capacités de Duet AI, des tutoriels sont disponibles dans la vidéo ci-dessous, un tutoriel sur l’intégration de l’API météo dans une application Python Flask peut aider les développeurs à comprendre comment tirer parti de Duet AI dans des applications du monde réel.

La confidentialité des données et la protection de la propriété intellectuelle sont des préoccupations essentielles dans le monde numérique. Duet AI veille à ce que les données, les entrées et les recommandations des utilisateurs ne soient pas utilisées pour l’apprentissage et le développement de produits et de modèles. Cette caractéristique garantit que les données et la propriété intellectuelle restent la propriété exclusive de l’utilisateur, ce qui rassure les développeurs qui utilisent l’outil.

Lorsque Duet AI fournit des suggestions qui citent directement une source, il inclut des citations de source. Cela permet aux utilisateurs de se conformer aux exigences en matière de licence et de promouvoir la transparence. Les utilisateurs ont également la possibilité de bloquer ces suggestions s’ils le souhaitent.

En tant que service entièrement géré, Duet AI est régulièrement et automatiquement mis à jour et surveillé, en utilisant la dernière technologie d’IA testée de Google. Cela signifie que les développeurs peuvent toujours avoir accès aux outils et fonctionnalités les plus récents, sans avoir à se soucier de la maintenance ou des mises à jour.

Aucun hébergement n’est nécessaire

Grâce à l’investissement de Google dans l’infrastructure d’IA, qui garantit les performances et l’évolutivité, le service ne nécessite pas d’hébergement de la part de l’utilisateur. Cette fonctionnalité réduit la charge de l’hébergement et de la maintenance pour l’utilisateur, ce qui lui permet de se concentrer sur son travail de développement principal. Pour ceux qui souhaitent créer leurs propres expériences personnalisées, Google propose la plateforme Vertex AI, sur laquelle Duet AI est construit. Les développeurs ont ainsi la possibilité d’adapter leurs outils d’IA à leurs besoins et préférences spécifiques.

Duet AI propose une série de fonctionnalités conçues pour aider les développeurs dans leur travail. De la complétion et de la génération de code à la confidentialité des données et à la protection de la propriété intellectuelle, Duet AI est un outil polyvalent qui peut accélérer le développement et améliorer la productivité. En intégrant Duet AI dans leur wokflow, les développeurs peuvent tirer parti de la puissance de l’IA pour garder une longueur d’avance dans le monde en constante évolution de la technologie.