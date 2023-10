Apple annonce un iMac M3 plus rapide

L’iMac 24 pouces a enfin droit à un rafraîchissement. Lors de son événement « Scary Fast », Apple a annoncé une nouvelle version M3 de l’iMac, censée être 2x plus rapide que son prédécesseur M1, vieux de plus de 2 ans.

Ce qui est vraiment nouveau cette fois-ci, c’est la puce M3. Le M3 est doté d’un CPU à 8 cœurs, d’un GPU à 10 cœurs, d’une mémoire vive de 24 Go et d’un espace de stockage de 2 To. Cela devrait se traduire par un ordinateur tout-en-un beaucoup plus rapide. Les applications de productivité, telles que Safari ou Microsoft Excel, fonctionneront jusqu’à 30 % plus vite. Pour les créateurs, la nouvelle puce permet jusqu’à 12 flux de vidéo 4K, et Adobe Photoshop devrait également traiter les photos jusqu’à deux fois plus vite. L’iMac prend également en charge le Wi-Fi 6E.

Visuellement, l’iMac 24 pouces ne change rien. Il est toujours disponible en 7 coloris : vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent. Avec ses 11,5 mm, il est toujours aussi fin, ses bords sont blancs et son menton est toujours aussi mince. La caméra 1080p, les haut-parleurs, les micros, la configuration des ports USB et l’écran Retina 4.5K sont également identiques. Les accessoires aux couleurs assorties sont également les mêmes — et oui, ils se connectent toujours à l’aide d’un câble Lightning.

Ce qui a changé, c’est que les nouveaux iMac M3 contiennent davantage de matériaux recyclés. Le socle est désormais composé à 100 % d’aluminium recyclé. À l’intérieur, l’iMac utilise des aimants en terres rares recyclés, des soudures à l’étain recyclé et un placage en or 100 % recyclé pour les circuits imprimés.

Bien qu’une augmentation des spécifications ne soit pas toujours des plus excitantes, cette nouveauté était attendue depuis qu’Apple n’a jamais mis à jour l’iMac avec sa puce M2. Au moins, Apple est le premier à sortir le M3, à un moment où les derniers iMac Intel commencent à prendre de l’âge.

L’iMac M3 de 24 pouces est proposé à partir de 1 599 euros pour le GPU à 8 cœurs et à partir de 1 829 euros pour le GPU à dix cœurs. Vous pouvez le précommander dès aujourd’hui et il sera expédié le 7 novembre. Pour l’instant, ce nouvel iMac M3 est une mise à jour prévisible, mais bienvenue qui garantit que le seul iMac disponible chez Apple bénéficie des dernières améliorations en termes de performances.

Des accessoires non mis à jour

Apple n’a pas annoncé certaines choses que beaucoup espéraient : de nouveaux accessoires. Les rumeurs qui ont précédé l’événement faisaient état d’un nouveau Magic Keyboard et d’une nouvelle Magic Mouse, mais cela ne s’est pas concrétisé. Avec le récent passage de l’iPhone à l’USB-C, certains pensaient que les périphériques Mac allaient également s’éloigner du Lightning. Cela n’a pas été le cas.

Certains optimistes espéraient même qu’Apple allait revoir la conception de la souris Magic Mouse afin de remédier à son design tristement célèbre. La souris sans fil ne peut pas être utilisée lorsqu’elle est en charge, ce qui lui a souvent valu de figurer sur la liste des produits Apple les plus mal conçus de tous les temps. En outre, cela fait très longtemps que la Magic Mouse 2 n’a pas été commercialisée et il est grand temps de lui accorder un peu d’attention. Mais hélas, cela devra attendre un autre jour.