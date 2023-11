Le Mac ne se vend pas bien, mais Tim Cook pense que le M3 contribuera à améliorer les ventes d’ordinateurs

Le rapport sur les résultats du quatrième trimestre d’Apple a révélé beaucoup de choses sur ses performances, le Mac ayant désormais du mal à se vendre sur le marché, avec une baisse significative de ses revenus annuels. Cependant, l’espoir n’est pas encore perdu pour Apple et son PDG, Tim Cook, car son nouveau joujou est là pour le monde entier, avec les puces M3 qu’il a lancées lors de l’événement Scary Fast qui s’est récemment achevé.

Le M3 est présenté comme la puce la plus rapide et la plus puissante d’Apple à ce jour, révélant une gamme complète de variantes M3 lors de cet événement, contrairement à toutes les autres révélations par le passé.

Les récents résultats du quatrième trimestre 2023 ont été communiqués par Apple à l’entreprise, en mettant l’accent sur le trimestre de septembre qui a vu un record de revenus pour l’iPhone. Cependant, alors que Tim Cook a annoncé le succès de l’iPhone et de ses services, il n’en est pas de même pour les ordinateurs Mac.

Selon The Verge, la gamme Mac de l’entreprise a été durement touchée ces dernières années, enregistrant une baisse de 34 % d’une année sur l’autre, ce qui a considérablement affecté les performances de l’appareil.

Lors du récent événement Scary Fast, Cook a également considéré le marché actuel des PC comme « difficile », mais cela peut également être un indice pour les performances du Mac.

Le M3 va bientôt contribuer à améliorer les ventes d’ordinateurs

Selon l’interview de Cook par CNBC, le PDG reste optimiste quant à l’avenir du Mac, surtout maintenant que le M3 est là. « Je pense que le Mac va connaître un trimestre nettement meilleur au mois de décembre », a déclaré Cook. « Nous avons le M3, nous avons les nouveaux produits et nous n’avons pas le phénomène de comparaison d’une année sur l’autre ».

En début de semaine, le 30 octobre, Apple a dévoilé l’une des séries d’appareils les plus attendues par le monde entier, à savoir les ordinateurs Mac de nouvelle génération (le MacBook Pro M3 et l’iMac M3) et la gamme de puces M3. L’événement Scary Fast a répondu à leurs attentes, Apple dévoilant les trois puces M3, à savoir les SoC de base, M3 Pro et M3 Max.

Peu après, ceux qui avaient déjà reçu leur ordinateur équipé de la puce M3 se sont empressés d’apporter des commentaires et des comparaisons pour donner au public une idée de l’avenir des ordinateurs d’Apple équipés de la nouvelle puce de la série M. Le MacBook Pro équipé de puces à 3 nanomètres, alias M3, a vu ses performances augmenter de manière significative, sans compter que ces puces permettent d’obtenir des mises à niveau de mémoire jusqu’à 128 Go.

Il y a longtemps qu’Apple n’avait pas procédé à une baisse aussi importante de sa gamme de puces informatiques, et c’est la première fois que l’entreprise sort trois puces en même temps. Apple a connu une période difficile avec le Mac ces dernières années, mais l’entreprise pense que sa puce la plus petite et la plus puissante à ce jour permettra de redresser la barre pour la célèbre gamme à l’avenir.