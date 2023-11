Certains smartphones Galaxy S24 seront équipés de processeurs Exynos, selon le PDG de Qualcomm

Pendant longtemps, les flagships Galaxy de Samsung ont été proposés en deux versions, soit avec le dernier chipset Exynos de la société, soit avec l’équivalent Snapdragon de Qualcomm. Cette tradition a été rompue en 2023, lorsque la série Galaxy S23 a été commercialisée avec le Snapdragon 8 Gen 2 dans le monde entier. Au départ, on pensait que ce changement serait permanent, mais depuis le lancement de la série Galaxy S23, certains rapports indiquaient que l’entreprise avait simplement fait un pas en arrière et qu’elle poursuivrait bientôt sa stratégie de séparation des puces avec la série Galaxy S24 en 2024. Au cours des derniers mois, de nombreuses rumeurs contradictoires ont circulé au sujet des processeurs de la série Galaxy S24 de Samsung.

