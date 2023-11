Comment profiter pleinement de Dall-E 3 dans ChatGPT avec les instructions personnalisées ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler des Instructions personnalisées, qui peuvent vous aider à améliorer vos invites et vos résultats ChatGPT. Mais saviez-vous qu’elles sont directement liées à Dall-E 3, le nouveau générateur d’images artistiques d’IA créé par OpenAI ?

Ce guide vous fournira plus d’informations sur la façon dont vous pouvez utiliser les Instructions personnalisées ChatGPT pour améliorer les résultats que vous obtenez de Dall-E 3.

Si vous n’avez pas encore utilisé les ChatGPT Custom Instructions, voici un bref rappel de leur fonctionnement. OpenAI a ajouté cette fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs interactions avec ChatGPT en fournissant des détails spécifiques et des directives pour vos chats. Chaque fois que vous modifiez vos instructions personnalisées, elles prennent effet dans tous les nouveaux chats que vous créez. Les chats existants ne seront pas mis à jour. Vos instructions seront utilisées pour améliorer nos modèles, à moins que vous n’ayez choisi de ne pas le faire, et pourront être partagées avec les plugins que vous avez activés.

La dernière itération de la série, Dall-E 3, possède une caractéristique unique : elle génère de l’art sur la base d’une conversation avec l’utilisateur, plutôt qu’en utilisant des paramètres tels que Midjourney. Cette nature interactive de Dall-E 3 a permis aux artistes et aux utilisateurs de générer facilement des œuvres d’art d’IA sans avoir à apprendre des méthodes d’incitation complexes.

Mais une caractéristique utile est la possibilité d’augmenter encore les capacités artistiques de Dall-E 3 en utilisant les instructions personnalisées de ChatGPT.

Instructions personnalisées de Dall-E 3 dans ChatGPT

Les instructions personnalisées permettent aux utilisateurs de mieux contrôler la façon dont ChatGPT répond à certaines situations. Cette fonction est particulièrement utile pour améliorer les prompts que vous utilisez avec Dall-E 3.

En entrant quelques instructions, il est possible d’optimiser fortement les prompts à partir d’idées simples et de suggérer des tournures créatives à ce qui a été généré. Cela permet d’obtenir des images plus détaillées et plus convaincantes, faisant de Dall-E 3 un générateur d’art plus puissant. Regardez la vidéo ci-dessous, créée par Glibatree, pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez utiliser les instructions personnalisées de ChatGPT pour améliorer votre génération d’art Dall-E 3.

Des instructions indispensables

La polyvalence des instructions personnalisées est un autre aspect qui les rend inestimables. Elles peuvent être utilisées pour générer des images sous différents angles, ajouter des éléments tels que la condensation ou la vapeur, et mentionner la couleur de la lumière. Ce niveau de spécificité contribue à la création de photos plus impressionnantes et plus nuancées. En outre, les instructions personnalisées peuvent également être utilisées pour générer des images dans n’importe quel style artistique, de la photographie à la peinture. Cette flexibilité ouvre un large éventail de possibilités artistiques, permettant aux utilisateurs d’explorer différents styles et techniques.

L’un des aspects les plus intéressants des instructions personnalisées est leur capacité à générer des images sur la base d’une conversation avec ChatGPT. Cette fonction simplifie le processus d’incitation, le rendant plus intuitif et convivial. Cependant, il est important de noter que si Dall-E 3 a fait des progrès significatifs en matière d’art généré par l’IA, il y a encore des domaines où il pourrait s’améliorer.

Par exemple, l’outil a encore du mal à générer des visages photoréalistes à distance. Malgré cette limitation, les capacités globales de Dall-E 3 sont impressionnantes, en particulier lorsqu’elles sont complétées par des instructions personnalisées.

Disponibilité des instructions personnalisées

La bonne nouvelle est que les instructions personnalisées sont disponibles sur chaque plan, y compris la version gratuite, et peuvent être utilisées par tous les utilisateurs de ChatGPT. Cette accessibilité garantit qu’un large éventail d’utilisateurs, quelle que soit leur formule d’abonnement, peut bénéficier de cette fonctionnalité. Pour ceux qui n’ont pas encore accès au générateur d’art IA Dall-E 3 d’OpenAI, ils peuvent générer des invites à l’aide de GPT 3.5, puis utiliser Bing Image Creator, qui utilise Dall-E 3, pour créer l’image. Cette option est disponible gratuitement, ce qui rend l’art généré par l’IA plus accessible à un public plus large.

La fonction d’instructions personnalisées de ChatGPT peut considérablement améliorer les capacités de Dall-E 3, un générateur d’art par IA. En permettant aux utilisateurs de mieux contrôler le processus de génération et en offrant la possibilité d’explorer différents styles et techniques, les instructions personnalisées font de Dall-E 3 un outil plus convaincant pour l’art généré par l’IA.

Comme l’IA continue d’évoluer et de s’améliorer, nous pouvons nous attendre à voir des développements encore plus passionnants dans le domaine de l’art généré par l’IA.