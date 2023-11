Google Assistant utilisera désormais par défaut Keep pour vos notes et vos listes de courses

Google Assistant utilisera désormais Google Keep comme option par défaut (et unique) pour les nouvelles notes et listes de courses. Cela remplace l’ancien système de notes et de listes que Assistant utilisait dans le passé et l’entreprise a déjà mis en place un plan de migration.

Comme l’a repéré 9to5Google après que Google a mis à jour un article d’assistance FAQ couvrant le sujet, le processus de migration devrait être assez simple, sans aucune action nécessaire de la part des utilisateurs. Ce processus débutera en novembre 2023, date à laquelle Google Shopping List sera redirigé vers Google Keep.

Cela signifie que vous ne pourrez plus accéder à vos notes et à vos listes depuis assistant.google.com/lists/mainview ou shoppinglist.google.com. Au lieu de cela, vous devrez utiliser Google Keep pour accéder aux nouvelles et anciennes listes créées avec l’Assistant.

Toutefois, dans certains cas, il se peut que vos notes et vos listes ne soient pas déplacées, notamment les notes familiales créées sur des écrans connectés contenant un grand nombre d’éléments ou de caractères. Dans ces rares cas où les notes ou les listes ne sont pas déplacées automatiquement, Google mettra ces données à la disposition des utilisateurs pour qu’ils les téléchargent depuis Google Takeout jusqu’au 1er mai 2024. Après cette date, les données seront automatiquement supprimées des serveurs de Google.

Les données migrées seront disponibles dans l’application ou le site Google Keep et seront signalées par une puce qui les identifiera comme des notes ou des listes qui se trouvaient auparavant dans l’ancien système.

Une excellente nouvelle

Vous pourrez également utiliser Google Assistant pour gérer vos données Google Keep, mais vous devrez lui en donner explicitement l’autorisation. Ces autorisations peuvent être définies dans les paramètres de Google Assistant sur votre appareil iOS ou Android, où vous pourrez désigner Keep comme fournisseur de notes et de listes.

Ce changement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Google pour nettoyer les anciennes fonctionnalités de Assistant et les intégrer à Google Keep. En début d’année, Google a déplacé les rappels vers Google Tasks. Google a également mis fin à l’intégration de Notes et Listes tierces.