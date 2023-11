Votre prochain smartphone pourrait être doté d’un écran auto-cicatrisant

Avant de s’emballer, il est peu probable que les écrans autocicatrisants soient en mesure de réparer certains des accidents les plus graves qui peuvent survenir sur un smartphone . Un écran totalement fissuré ou même un écran modérément enfoncé sont probablement bien au-delà des attributions de cette technologie, et le resteront pendant un certain temps.

C’est une idée très intéressante. Non seulement vous n’auriez plus à encombrer votre téléphone d’une protection d’écran, mais vous économiseriez également de l’argent en faisant remplacer l’écran s’il est rayé. Tout le monde y gagnerait.

Protéger les meilleurs smartphones contre les chocs et les rayures peut s’avérer délicat. Soit vous devez ajouter un protecteur d’écran laid à votre smartphone, soit vous devez vous en passer et risquer d’endommager votre appareil au point de le rendre irréparable. Une situation loin d’être idéale.