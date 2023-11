La OnePlus Watch 2 pourrait voir le jour après avoir reçu l’approbation des autorités réglementaires

Le jeu des smartwatches s’est accéléré au cours de la dernière décennie, les géants du smartphone ayant jeté leur dévolu sur les montres connectées. Les statistiques de 2022 révèlent un nombre impressionnant de 216,43 millions d’utilisateurs de smartwatches, dont 54 % sont détenus par Apple. Mais il y a encore de la place pour d’autres, et OnePlus semble prêt à se joindre à la fête.

Environ 2 ans après le lancement de la OnePlus Watch, des rumeurs indiquent qu’il pourrait y avoir une suite. Comme l’a repéré MySmartPrice, la OnePlus Watch 2 vient d’obtenir le feu vert du Bureau indien des normes (BIS). La rumeur de la OnePlus Watch 2 a été certifiée avec le numéro de modèle OPWWE231.

L’approbation du BIS suggère que la OnePlus Watch 2 se prépare à la production et pourrait bientôt arriver sur le marché. De précédentes fuites font état d’un lancement début 2024, peut-être en même temps que le OnePlus 12.

Le fabricant chinois, qui fait partie de BBK Electronics, qui possède non seulement OnePlus, mais aussi OPPO, Vivo et Realme, n’a toujours pas partagé de confirmation officielle sur le lancement prochain de la Watch 2, mais les rumeurs s’intensifient.

Et que disent-elles ? Eh bien, tout d’abord, les rumeurs suggèrent que OnePlus va troquer l’OS personnalisé pour Wear OS, apportant des fonctionnalités telles que Google Play et Google Assistant. La OnePlus Watch 2 serait équipée du chipset Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm, taillé sur mesure pour les wearables.

D’autres informations

Que pourrait-il y avoir de plus ? Un écran AMOLED circulaire avec quelques boutons latéraux, de nouvelles fonctions de santé et de fitness, et la promesse d’une recharge rapide. Bien sûr, nous devrons attendre et voir si tout cela est vraiment ce que OnePlus a à l’esprit pour sa prochaine smartwatch.

Si ces rumeurs se confirment, la Watch 2 se démarquera de la OnePlus Watch lancée en 2021, qui était plutôt un tracker de fitness déguisé en smartwatch.