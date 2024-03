Google Keep réinvente la prise de notes avec Gemini

L’intégration des capacités d’intelligence artificielle (IA) de Google dans ses divers produits se poursuit à un rythme soutenu, et Google Keep, l’application de prise de notes, est le dernier en date à bénéficier de cette innovation.

Une nouvelle fonctionnalité expérimentale, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des listes de tâches et des rappels à l’aide de Gemini, l’assistant alimenté par l’IA de Google, a récemment été mise en lumière.

La nouveauté a été repérée par 9to5Google et l’expert Android Mishaal Rahman, ajoutant à Google Keep une fonction « Aidez-moi à créer une liste ». Actuellement testée auprès de certains utilisateurs d’Android, cette fonctionnalité tire parti de l’outil d’IA générative pour simplifier la création de listes.

En sélectionnant l’option « Aidez-moi à créer une liste » lors de la création d’une nouvelle note, l’utilisateur est invité à saisir le sujet de sa liste, et l’IA génère alors un point de départ pour celle-ci. Les résultats s’affinent en fonction du détail des informations fournies et des retours de l’utilisateur, qui peut donner son avis via un système de pouces vers le haut ou vers le bas.

Cette fonction rejoint la caractéristique « Aidez-moi à écrire » de Gmail, représentant l’utilisation des capacités d’IA Gemini de Google sur mobile. D’autres fonctionnalités de Gemini se concentrent actuellement sur des applications Web telles que Docs, Sheets, Slides et Meet.

L’IA partout

Outre l’ajout de l’IA, Google Keep teste également une nouvelle barre d’outils flottante en bas de l’écran, analogue à celle récemment introduite dans l’application Google Chat. Cette nouvelle barre remplace les boutons séparés pour les notes audio et photo, proposant ces options au sein d’une note pour une gestion plus aisée.

Ce nouveau design a été repéré par @AssembleDebug de TheSPAndroid dans la version 5.24.102 de l’application et activé via un flag, ce qui signifie qu’il n’est pas encore disponible pour le public. Cependant, une fois activé, il a été découvert qu’il incluait des options pour créer rapidement une liste ou un dessin de part et d’autre, avec un bouton central « nouvelle note ». Notablement, il utilise la personnalisation des Couleurs Dynamiques de Google, et sa taille réduite permet d’afficher plus de contenu de note en un coup d’œil.