Le Magic VS2 de Honor est lancé en Chine aujourd’hui

Le Magic VS2 de Honor est le troisième nouveau smartphone pliable lancé par l’ancienne sous-marque de Huawei en quatre mois, après le Magic V2 en juillet et le Magic V Purse le mois dernier. Et c’est sans compter le lancement international du Magic VS au début de cette année, après sa sortie en Chine en 2022.

Sans surprise, étant donné l’intervalle entre les deux lancements, le Magic VS2 n’est pas totalement remanié par rapport aux précédents appareils de Honor. Il est légèrement plus léger (229 g, contre 231 g pour la variante la plus légère du Magic V2), mais il est aussi légèrement plus épais lorsqu’il est plié (10,7 mm), alors que le Magic V2 avait une épaisseur comprise entre 9,9 et 10,1 mm. En termes de design, l’appareil est doté de la charnière en titane Luban unique à Honor, d’un mécanisme de pliage robuste et d’un matériau en acier blindé développé par Honor.

Il est intéressant de noter qu’il utilise également un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de la génération précédente, alors que le V2 était équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2.

La plupart des autres caractéristiques du smartphone sont analogues à celles de son prédécesseur. Il associe toujours un écran externe LTPO OLED de 6,43 pouces d’une résolution full HD+ et une fréquence de 120 Hz à un écran interne pliable LTPO OLED de 7,92 pouces d’une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement 120 Hz. Ces écrans offrent des visuels de haute qualité avec des caractéristiques telles que la profondeur de couleur de 10 bits, la gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %, HDR10+ et 1,07 milliard de couleurs. Ils prennent également en charge Dolby Vision et IMAX Enhanced, et sont certifiés sans scintillement par le TÜV Rheinland. Pour le son, le smartphone est équipé de haut-parleurs stéréo et prend en charge les effets sonores DTS:X Ultra.

Le Magic VS2 de Honor dispose toujours d’une caméra principale de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 20 mégapixels (bien que la résolution de son ultra-large soit légèrement inférieure, à 12 mégapixels), et il possède toujours une batterie d’une capacité de 5 000 mAh qui peut être rechargée rapidement à une puissance maximale de 66 W.

Un lancement uniquement en Chine

Étant donné ses caractéristiques légèrement inférieures, le Magic VS2 a un prix de départ inférieur à celui du Magic V2. Sa version d’entrée de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage démarre à 6 999 yuans (environ 910 euros), contre 8 999 yuans (environ 1 170 euros) pour le Magic V2 d’entrée de gamme avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Selon le site Web d’Honor, l’appareil devrait être livré le 17 octobre.

Il y a eu si peu de temps entre les lancements que le Magic VS2 est annoncé en Chine avant que le V2 ou le V Purse ne soit sorti à l’international — le V2 ne devrait pas être lancé en Europe avant le début de l’année prochaine, et la sortie internationale du V Purse n’a pas encore été confirmée.

Même si le marché chinois des objets pliables est connu pour être beaucoup plus mature que le marché occidental, il est tout de même remarquable de voir une entreprise lancer autant d’objets pliables dans une succession aussi rapide. Espérons qu’après la sortie cette année du Pixel Fold et, bientôt, du OnePlus Open, les clients en dehors de la Chine pourront éventuellement se réjouir d’un calendrier de lancement aussi chargé.