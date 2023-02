MWC 2023 : tout ce que vous devez savoir sur le Honor Magic Vs

Le Honor Magic Vs est l’un des appareils pliables les plus impressionnants afin de concurrencer le Galaxy Z Fold 4. Et à en juger par son apparence, c’est un appareil qui va se mesurer au flagship de Samsung. Il est alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, jusqu’à 12 Go de RAM, et il a un écran de 7,9 pouces, et un convivial écran de 6,45 pouces en façade. Il est beau à l’intérieur comme à l’extérieur, et ne présente aucun pli ni aucun écart.

Lancé mondialement lors du MWC 2023, le Honor Magic Vs ressemble beaucoup à son prédécesseur à l’extérieur, mais comme nous le savons tous, cet appareil n’est jamais sorti d’Asie et nous n’avons jamais eu l’occasion de nous en rendre compte. Le Magic Vs change cela. Le smartphone semble léger, comparé à d’autres appareils pliables, et avec un poids impressionnant de 261 g.

C’est un appareil volumineux, mais plus compact que le Galaxy Z Fold 4. En outre, le Magic Vs n’a pas d’espace au milieu, grâce à un nouveau mécanisme de charnière, et le pli est beaucoup moins important que sur le flagship de Samsung. Il est moins perceptible lorsque l’on utilise l’appareil et que l’on regarde le smartphone sous un certain angle. Honor affirme également qu’il peut résister à plus de 400 000 pliages qui devraient, en théorie, vous durer toute la durée de vie de l’appareil et même plus.

Le Magic Vs est doté d’un convivial écran de couverture OLED de 6,45 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un confortable ratio 21:9. Cette taille permet d’utiliser facilement l’appareil comme un smartphone classique en toutes occasions, et on peut confirmer que l’expérience de frappe était aussi agréable que sur n’importe quel autre récent flagship. L’écran de couverture a une luminosité de pointe de 1 200 nits, ce qui devrait être excellent pour l’utiliser à l’extérieur, même en plein soleil.

En ouvrant l’appareil, on découvre l’énorme panneau OLED de 7,9 pouces. Il offre une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité pouvant atteindre 800 nits. C’est un panneau carré, ce qui le rend excellent pour la consommation de contenu et la lecture de vidéos. L’écran prend également en charge la norme HDR10+, ce qui donne du relief aux vidéos et aux images. Bien qu’un panneau intérieur de 120 Hz aurait été préféré, un écran de 90 Hz offrira toujours une excellente expérience lors de la navigation, des jeux et du multitâche. L’écran prend également en charge la gamme de couleurs 100 % DCI-P3, la gradation dynamique et l’affichage nocturne circadien pour vous aider à vous concentrer et éviter la fatigue oculaire.

L’écran plus large prend également en charge le Honor Magic Pen en option, qui permet aux utilisateurs de dessiner et d’utiliser l’appareil en toute simplicité. Malheureusement, il n’y a pas d’emplacement dédié sur l’appareil pour stocker le stylet, ce qui signifie que les utilisateurs devront le transporter séparément.

Comme son prédécesseur, le Magic V, le nouveau Honor Magic Vs est disponible en trois couleurs : Orange, Cyan, et Noir. Toutes les couleurs sont disponibles avec toutes les configurations de mémoire vive et de stockage, et notre préférée est la couleur cyan, que nous avons eu la chance de voir en personne.

Logiciel

Le Honor Magic Vs sera lancé avec Magic OS 7.1 au-dessus d’Android 13. Il se concentre sur de toutes nouvelles fonctions d’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience, et il dispose d’outils intégrés pour vous aider à faire du multitâche et à utiliser plusieurs applications simultanément.

Grâce à Android 13 et Magic OS 7.1, l’appareil prend en charge les dernières nouvelles fonctionnalités intégrées à Android, et est livré avec des améliorations d’optimisation qui rendent l’appareil plus stable et immersif. Le smartphone intègre également des fonctions astucieuses qui vous permettent d’afficher le viseur sur l’écran de couverture lorsque vous prenez des photos, ce qui facilite la prise de selfies et permet de montrer un aperçu à vos amis lorsque vous les prenez.

Processeur, RAM et stockage

Le Honor Magic Vs est équipé du chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, couplé à 8/12 Go de mémoire vive, et 256/512 Go de stockage. La puce offre d’excellentes performances globales lors du multitâche, de l’utilisation d’apps de réseaux sociaux et des jeux.

Elle prend également en charge la 5G, ainsi que le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 6 et le NFC.

Caméras

Le Magic Vs est doté d’un capteur principal de 54 mégapixels à ouverture f/1.9, d’un capteur ultra-large de 50 mégapixels à f/2.0 et d’un capteur téléobjectif de 8 mégapixels à f/2.4, capable d’un zoom optique 3x. Bien que je ne peux pas encore dire à quel point la caméra est bonne dans la vie réelle, on sait que Honor est très doué pour optimiser son appareil photo. Le Honor Magic4 Pro de l’année dernière était l’un des meilleurs photophones, et bien que nous ne nous attendions pas à ce que le Magic Vs surpasse son grand frère, j’ai de grandes attentes.

La caméra frontale est dotée d’un capteur de 16 mégapixels à ouverture f/2,45, et l’appareil n’a pas de caméra sur l’écran intérieur.

Batterie

Le Honor Magic Vs est livré avec une grande batterie de 5 000 mAh, qui est l’une des plus grandes que nous ayons vues dans un flagship pliable à ce jour. Le téléphone prend également en charge la charge filaire rapide de 66 W. Honor affirme qu’il peut passer de 0 à 100 % en seulement 46 minutes, ce qui signifie qu’il pourrait non seulement être un smartphone pliable avec les plus grandes batteries du marché, mais aussi un avec l’une des vitesses de charge les plus rapides.

Prix et disponibilité

Le nouveau Honor Magic Vs est le premier smartphone pliable à arriver sur d’autres marchés en dehors de l’Asie, et il est disponible en Europe et dans d’autres régions sélectionnées. Le Honor Magic Vs sera vendu au prix de 1 599 € en Europe et sera bientôt disponible.