WhatsApp travaille sur les événements de discussions de groupe

WhatsApp ne cesse d’améliorer son jeu avec des mises à jour fréquentes et des fonctionnalités qui maintiennent l’intérêt des utilisateurs. Les ajouts les plus récents comprennent la fonction Chaînes, déployée à l’échelle mondiale, et un nouvel assistant IA, qui rejoint les rangs de ses grands frères Meta, Facebook et Instagram. Aujourd’hui, une nouvelle fonctionnalité est en préparation.

WhatsApp prévoit d’ajouter une nouvelle fonctionnalité pour les discussions de groupe, qui permettra de gérer plus facilement les occasions spéciales ensemble. Une nouvelle possibilité de créer des événements dans les discussions de groupe est actuellement testée pour Android et voici les détails ci-dessous.

Selon un rapport de WABetaInfo, la plateforme de messagerie appartenant à Meta a introduit la nouvelle version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.21.12 avec une nouvelle option d’événement dans le menu. Cette option vous permettra de créer des événements avec un nom, ce qui peut s’avérer utile lors d’activités et d’occasions pour lesquelles le groupe entier est nécessaire.

Ainsi, si une fête est prévue, vous pouvez créer un événement pour faciliter la coordination et la planification. Selon une capture d’écran partagée, l’option Événement sera placée dans le menu de partage, auquel on peut accéder en appuyant sur l’icône de pièce jointe dans la barre de texte.

Lorsque vous cliquez sur l’option Événement, vous pouvez y ajouter un nom, une date et un lieu. Vous pouvez également ajouter l’option d’appel vidéo afin que le groupe puisse se réunir pour un appel lorsque l’événement est en cours. Vous pouvez consulter la capture d’écran pour vous faire une idée plus précise.

Une fonctionnalité qui sera très appréciée

La fonction d’événements de groupe de WhatsApp est également chiffrée de bout en bout, ce qui est très bien. De plus, une fois créé, l’événement sera ajouté à la discussion de groupe afin que tout le monde puisse le voir. Il convient de noter que cette fonction est actuellement présentée aux utilisateurs de WhatsApp Communautés, mais qu’elle devrait bientôt être accessible à un plus grand nombre. Nous ne savons pas non plus quand elle sera disponible dans le cadre d’une mise à jour stable, mais cela pourrait arriver bientôt.

Je vous tiendrais au courant dès que WhatsApp prévoit de rendre cette fonctionnalité officielle, alors restez à l’écoute. Dans le même ordre d’idées, WhatsApp a récemment ajouté la possibilité de créer des groupes sans nom et prévoit également d’ajouter la fonction de planification des appels !