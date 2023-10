Threads se dote d'un bouton d'édition ... gratuitement !

Meta commence à déployer une fonction d’édition et des « Voice Threads » pour sa plateforme Threads, a annoncé jeudi le PDG Mark Zuckerberg. Il s’agit de deux nouvelles fonctionnalités majeures pour le réseau social en plein essor de Meta, qui veut concurrencer X. Contrairement à ce qui se passe sur X (anciennement Twitter), vous n’aurez pas besoin de payer un abonnement pour pouvoir modifier vos messages pendant les cinq minutes qui suivent leur publication.

Les messages modifiés seront accompagnés d’une petite icône à côté de l’horodatage indiquant qu’ils ont été révisés. Vous ne pourrez pas voir l’historique des modifications — c’est l’un des avantages de X par rapport à Threads. C’est une omission gênante, mais je ne suis pas trop inquiet. Instagram, qui gère le développement des Threads, a été relativement réactif et semble déployer des mises à jour assez rapidement. Si l’on reconnaît qu’il s’agit d’un oubli, je parie que le changement interviendra rapidement.

Twitter a ajouté la fonction d’édition en tant qu’avantage pour l’abonnement mensuel anciennement appelé Twitter Blue en octobre 2022, peu avant qu’Elon Musk ne prenne les rênes de l’entreprise.

Zuckerberg a également annoncé que Threads lançait « Voice Threads » qui, comme son nom l’indique, permet aux utilisateurs d’ajouter des messages vocaux sur le réseau social. Cette fonctionnalité est une mise à jour bienvenue pour les personnes qui préfèrent utiliser les options vocales plutôt que les options textuelles. Pour publier un message vocal, il suffit de commencer un nouveau fil de discussion ou d’y répondre, puis de toucher l’icône du microphone pour commencer l’enregistrement. Une légende de votre clip audio sera générée automatiquement, que vous pourrez ensuite modifier.

Depuis le lancement de Threads cet été, Meta n’a cessé d’ajouter des fonctionnalités, notamment un flux chronologique, un client web et la possibilité de rechercher des messages. À ses débuts, Threads a connu une croissance explosive et la plateforme a rapidement été considérée comme « la prochaine grande nouveauté » dans le domaine des réseaux sociaux. Depuis, la croissance s’est ralentie et l’engagement a flanché. Pourtant, alors que Twitter (X) est en train de perdre sa pertinence, j’espère que Threads reprendra le rythme de l’engagement et de l’innovation.

Que manque-t-il ?

Bien sûr, Meta insiste sur le fait qu’il n’essaie pas de ressembler à Twitter, mais il ajoute régulièrement des fonctionnalités telles que l’onglet suivant, les traductions et, plus récemment, l’interface Web tant attendue. Cette dernière fonctionnalité, bien que relativement petite, est pour moi un signe clair que Meta et Threads sont à l’aise pour affronter Twitter (X) à son propre jeu.

Twitter a passé des années à tergiverser sur les tweets modifiables, craignant qu’ils ne nuisent à la plateforme et à sa fiabilité. Personne ne voulait que les gens reviennent en arrière et modifient des tweets datant de plusieurs jours, semaines, mois ou années. Certains de ces tweets font partie de l’histoire. Twitter a fini par le comprendre, mais ne l’a lancé que pour les abonnés à Twitter Blue (c’est-à-dire les utilisateurs payants de Twitter).

Maintenant, si Threads pouvait juste travailler sur les hashtags, les messages directs et les sondages, je serais peut-être prêt à laisser Twitter (X) derrière moi pour de bon.