Le pli de l’écran du OnePlus Open passe presque inaperçu dans une vidéo de prise en main

En attendant le lancement du OnePlus Open — confirmé comme étant le même que le OPPO Find N3 — qui devrait avoir lieu dans le courant du mois, des vidéos apparaissent un peu partout sur les réseaux sociaux avec des vues exclusives du premier smartphone pliable de la marque. Dans l’une de ces vidéos, nous pouvons voir le OnePlus Open, bien… ouvert, et voir à quoi ressemble le pli de l’écran par rapport à d’autres appareils de cette catégorie.

Comme le rapporte 9to5Google, cette vidéo a été publiée par Jagat Review après une invitation de OPPO Indonésie à tester l’appareil. On y voit l’appareil avec sa marque OPPO, entièrement ouvert et comparé au Galaxy Z Fold 5, comme le montrent les captures d’écran ci-dessous.

La vidéo montre que le smartphone a un pli d’affichage très fin et presque invisible, en fonction de l’éclairage et de l’angle dans lequel l’appareil est tenu. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport au Galaxy Z Fold 5, dont le pli est beaucoup plus visible.

En outre, lorsqu’il est tenu côte à côte avec le Galaxy Z Fold 5, nous pouvons voir que le Open/Find N3 est à peu près aussi épais que le smartphone pliable de Samsung. Il est également un peu plus large que le Z Fold 5 lorsqu’il est ouvert. En dehors de cela, il n’y a pas grand-chose d’autre à découvrir sur l’extérieur de l’appareil.

La version OnePlus de l’appareil a déjà été présentée par Unbox Therapy dans une interview de Pete Lau (fondateur de OnePlus et SVP de OPPO). Cependant, ce premier coup d’œil se concentrait davantage sur l’extérieur de l’appareil — bien que le boîtier de la caméra soit recouvert — et sur l’impressionnante charnière sans interstice que l’entreprise a travaillé très durs à développer. Nous savons que la charnière du Open/Find N3 est 37 % plus petite que celle du Find N2. Lau s’est également vanté du fait que la charnière utilise 31 composants de moins qu’auparavant.

Le curseur d’alerte

De plus, dans les deux versions que nous avons vues de l’appareil, celle de OnePlus et celle d’OPPO, nous pouvons voir l’existence du curseur d’alerte texturé. Ce détail est devenu l’une des caractéristiques principales des appareils OnePlus par le passé et c’est une très bonne nouvelle de voir cette tradition se perpétuer.

Le OnePlus Open ne devrait pas tarder à sortir, la date de lancement étant prévue pour le 19 octobre. Il ne reste plus que 9 jours et nous verrons si de nouvelles fuites apparaissent avant le lancement.