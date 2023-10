Des rumeurs circulent sur l’avenir de l’Apple Car

Lorsque vous pensez à Apple, vous pensez probablement à l’iPhone. Bien sûr, il y a aussi les iPad, les AirPods et l’Apple Watch. Mais qu’en est-il de l’Apple Car ? Des rumeurs persistantes indiquent que le géant de la technologie réfléchit à l’idée d’une voiture à conduite autonome qui viendrait s’ajouter à sa gamme de produits.

Ce projet supposé, connu sous le nom de Project Titan, a été évoqué pour la première fois en 2015, et beaucoup pensaient qu’il s’agirait d’un concurrent de Tesla. Cependant, les dernières rumeurs suggèrent que ce rêve pourrait ne pas devenir une réalité de sitôt.

Ming-Chi Kuo, une célèbre source réputée pour la précision de ses fuites et de ses prédictions concernant Apple, a récemment partagé sur X que le développement de l’Apple Car semble avoir disparu du radar pour l’instant. Cela amène Kuo à penser que nous ne verrons pas la voiture dans les années à venir, au moins. Kuo n’a pas donné d’autres détails, mais si l’on considère que nombre de ses fuites passées s’appuyaient sur des informations relatives à la chaîne d’approvisionnement, il se pourrait que celle-ci ne soit pas différente.

The development of the Apple Car seems to have lost all visibility at the moment. If Apple doesn’t adopt an acquisition strategy to enter the automotive market, I doubt that the Apple Car can go into mass production within the next years.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 27, 2023