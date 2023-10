Le OnePlus Open et le OPPO Find N3 sont confirmés comme étant le même smartphone

OpenPlus et OPPO ont travaillé sur des appareils pliables – le OnePlus Open et le OPPO Find N3. Le Open sera le premier appareil pliable de OnePlus, tandis que le Find N3 sera le troisième appareil pliable de type livre de OPPO. La rumeur veut que le OnePlus Open et le OPPO Find N3 soient le même appareil. Nous en avons maintenant la confirmation.

Pete Lau, fondateur de OnePlus et SVP et CPO d’OPPO, a officiellement confirmé que le OnePlus Open et le OPPO Find N3 sont bien le même appareil. Selon Lau, les deux marques ont travaillé ensemble pour créer le futur smartphone pliable de type livre et le lancent simultanément.

En effet Peter Lau a demandé aux équipes des deux sociétés de développer le smartphone en tandem afin qu’il soit commercialisé sous les deux marques sur différents marchés, bien que l’e-mail ne précise pas quel smartphone sera commercialisé à quel endroit.

Des fuites suggèrent que le smartphone sera doté de la densité de pixels la plus élevée de tous les écrans pliables actuellement disponibles sur le marché. Cet écran devrait être un écran de 7,82 pouces avec une résolution de 2 268 × 2 440 pixels. L’écran externe, quant à lui, pourrait être de 6,31 pouces avec une résolution de 2 484 x 1 116 pixels.

En dehors de l’écran, la charnière constitue une autre amélioration majeure de ce smartphone pliable par rapport au Find N2. Lau affirme que la charnière sera 37% plus petite que celle du Find N2. Il y aura également 31 composants en moins, ce qui devrait rendre le smartphone plus léger et plus durable.

Un lancement prochainement ?

Le nouveau smartphone pliable intégrera également un élément de base de OnePlus. Lau a confirmé que le nouvel appareil sera doté d’un curseur d’alerte.

Il n’y a toujours pas de prix officiel ni de date de sortie pour le OnePlus Open/OPPO Find N3. Cependant, des fuites indiquent que le lancement aura lieu le 19 octobre. Nous nous attendons à ce que le prix soit supérieur à 1 000 dollars, mais probablement inférieur à celui du Galaxy Z Fold 5 et du Pixel Fold.

Une source a récemment fait état d’une rumeur selon laquelle le Find N3 serait une exclusivité chinoise, tandis que le OnePlus Open serait commercialisé à l’international. Il n’est pas certain que ce soit le cas, mais le Find N2 est resté une exclusivité chinoise alors que le Find N2 Flip a été commercialisé à l’échelle mondiale. Le Find N3 Flip sera lui aussi commercialisé dans le monde entier, alors peut-être que cette rumeur se vérifiera.