La OnePlus Watch 2 devrait être lancée l’année prochaine

Vous vous souvenez peut-être de la OnePlus Watch qui a été lancée en 2021 et de la OnePlus Watch Nord à petit prix qui est arrivée l’année suivante en Inde — et bien qu’il n’y ait pas eu de wearable OnePlus cette année, il semble que la OnePlus Watch 2 pourrait arriver en 2024.

Cette information provient d’un habitué des fuites, Max Jambor qui affirme que la montre utilisera un cadran rond, comme sa prédécesseure, et qu’elle sera « meilleure » que l’originale — ce à quoi on pouvait s’attendre, après deux ans d’écart.

Circles seem to be OnePlus new signature style:

Round OnePlus 11 Camera

Round OnePlus 12 Camera

Round OnePlus Pad Camera

Round OnePlus Open Camera Round… Watch! 😉 Coming 2024! — Max Jambor (@MaxJmb) October 6, 2023

Nous avions déjà entendu parler de la OnePlus Watch 2 l’année dernière, mais il était alors prévu qu’elle soit lancée en 2022. Cela n’a manifestement pas été le cas, ou alors il y a eu confusion entre la OnePlus Watch 2 et la OnePlus Watch Nord.

La OnePlus Watch Nord, qui n’a jamais été commercialisée en dehors de l’Inde, utilisait un visage carré dans le style de l’Apple Watch, mais d’après cette fuite, il semblerait que OnePlus s’en tienne au même design circulaire pour sa gamme principale de smartwatches.

À part la prédiction d’une arrivée en 2024 et d’un cadran de montre rond, nous ne savons pas grand-chose d’autre sur la OnePlus Watch 2, que ce soit en termes de design ou de spécifications internes. La question est de savoir si la montre fonctionnera sous OnePlus Watch OS, comme l’original, ou si elle passera à Wear OS — les smartwatches de OPPO fonctionnent sous Wear OS, et OPPO et OnePlus sont pratiquement la même société à ce stade.

Quelques informations

Selon les rumeurs, cette smartwatch ronde serait dotée d’un écran d’une résolution de 466 x 466 pixels. Elle devrait également être équipée d’une puce Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm, et d’un coprocesseur BES 2700 pour gérer les opérations à faible consommation d’énergie. L’appareil pourrait également être doté de diverses fonctionnalités, notamment l’ECG, Le Always on Display (AoD), les gestes de serrage du poing, l’eSIM, la mesure de l’oxygène dans le sang, le suivi du stress, le suivi du sommeil et le suivi de l’entraînement.

La première smartwatch de l’entreprise n’a peut-être pas réussi à être autre chose qu’un tracker de fitness glorifié. Mais, il semble que ce nouvel appareil pourrait être la véritable smartwatch que nous espérions depuis le début. Espérons donc que la OnePlus Watch 2, lorsqu’elle verra le jour, s’améliorera dans tous les domaines qui le nécessitent. Peut-être la verrons-nous même apparaître aux côtés de la OnePlus 12 au début de l’année.