La version bêta de One UI 6/Android 14 arrive sur les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5

La version bêta de One UI 6/Android 14 arrive sur les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5

À la fin du mois dernier, un message sur le forum communautaire de Samsung indiquait que la version bêta de One UI 6/Android 14 pour les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Flip 5 avait été reportée au mois d’octobre. Eh bien, nous sommes maintenant en octobre et les deux dernières itérations des smartphones pliables de Samsung ont reçu la première version bêta de la mise à jour One UI 6/Android 14.

La nouvelle de la première version bêta de One UI 6/Android 14 pour le Fold 5 et le Flip 5 a respectivement été communiquée par SamMobile et Reddit.

Pour mémoire, Google a finalement publié Android 14 pour les appareils Pixel éligibles le 4 octobre, ce qui devrait aider Samsung à réduire considérablement l’écart de temps entre la réception de la dernière version d’Android pour les smartphones Pixel, et le moment où la mise à jour est diffusée sur les smartphones phares de la gamme Galaxy. Android 14 était initialement attendu pour le mois d’août, date à laquelle Android 13 a été abandonné par Google l’année dernière.

L’année dernière, les modèles Pixel compatibles ont reçu Android 13 le 15 août, plus de deux mois avant que le Galaxy S22, le fleuron de la gamme Galaxy à l’époque, ne reçoive la mise à jour. Après cinq mises à jour majeures de la version bêta de One UI 6/Android 14 et un petit correctif, la série Galaxy S23 pourrait recevoir la version finale et stable de One UI 6/Android 14 à tout moment. La réduction du délai entre la réception d’Android 14 par les modèles Pixel et la série phare Galaxy S23 pourrait permettre d’améliorer les ventes de la série Galaxy S24 l’année prochaine.

La version du firmware pour le Galaxy Z Fold 5 est F946BXXU1ZWJ2 et pèse 2,7 Go. La version du firmware du Flip 5 est F73U1EU1ZWJ2 et les deux mises à jour incluent le patch de sécurité Android d’octobre. Si vous avez inscrit votre Galaxy Z Fold 5 ou Galaxy Z Flip 5 au programme bêta, vous pouvez installer la mise à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle et en cliquant sur Télécharger et installer.