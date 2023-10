Devriez-vous passer au Pixel 8 ?

Depuis 2016, Google sort un nouveau smartphone Pixel chaque année en octobre. Le nouveau Pixel est souvent comparé au dernier Pixel, mais tout le monde ne se met pas à niveau chaque année. Comment les Pixel 8 et Pixel 8 Pro se comparent-ils aux précédentes générations ?

Avant de nous plonger dans les comparaisons, passons en revue les caractéristiques générales du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro. Le Pixel 8 dispose d’un écran de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que l’écran de 6,7 pouces du Pro dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Le processeur Tensor G3 équipe les smartphones avec 8 ou 12 Go de mémoire vive (RAM).

Le Pixel 8 est doté d’un capteur photo principal de 50 mégapixels et d’un ultra-large de 12 mégapixels. Le Pixel 8 Pro a le même capteur photo principal de 50 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 5x. Le premier possède une batterie de 4 575 mAh, tandis que le second a une batterie d’une capacité de 5 050 mAh. L’espace de stockage atteint 256 Go pour le Pixel 8 standard et 512 Go pour le modèle Pro.

Les deux modèles fonctionnent sous Android 14 dès la sortie de la boîte, avec 7 ans de mises à jour du système d’exploitation à prévoir. Le Pixel 8 est proposé à partir de 799 euros, et le Pixel 8 Pro à partir de 1 099 euros. Maintenant, nous pouvons jeter un coup d’œil à ce qu’il en est par rapport aux anciens smartphones Pixel que vous avez peut-être en ce moment.

Pixel 8 vs. Pixel 7 : améliorations mineures

Comme beaucoup de mises à niveau de smartphones ces jours-ci, les différences entre le Pixel 8 et le Pixel 7 ne sont pas drastiques. Pour commencer, les smartphones ont une apparence un peu différente. La série Pixel 8 a une forme plus arrondie, et les cadres et les écrans ont été réduits un tout petit peu pour rendre les smartphones plus petits.

En parlant d’écrans, la série Pixel 8 est dotée d’écrans plus lumineux. Le 8 Pro a une luminosité maximale de 2 400 nits, contre 1 500 nits pour le Pixel 7 Pro. Le Pixel 8 a un pic de 2000 nits, alors que le Pixel 7 avait un pic de 1400 nits. Le Pixel 8 standard augmente également le taux de rafraîchissement à 120 Hz, contre 90 Hz sur le Pixel 7.

La mémoire vive est passée de 8 à 12 Go sur le modèle Pro, qui dispose également d’une nouvelle option de stockage de 1 To, malheureusement qu’aux États-Unis. Le processeur a été mis à niveau vers le nouveau Google Tensor G3, mais nous devrons voir comment les performances sont améliorées dans le monde réel. Le Pixel 8 Pro a une batterie un peu plus grande (5 050 mAh contre 5 000 mAh), et celle du Pixel 8 est également plus grande (4 575 mAh contre 4 355 mAh).

Enfin, les caméras. La plus grande amélioration est la caméra ultra-large du Pixel 8 Pro. Elle est passée de 12 mégapixels sur le Pixel 7 Pro à 48 mégapixels. L’ouverture a également été légèrement améliorée pour toutes les caméras. Dans l’ensemble, l’expérience de la caméra est assez analogue.

Pour être honnête, c’est une expérience analogue dans l’ensemble entre les deux générations. Si votre Pixel 7 Pro ou Pixel 7 est encore en bon état, il n’y a pas une énorme raison de le mettre à niveau cette année. Les offres de reprise de Google n’aident certainement pas non plus.

Pixel 8 vs. Pixel 6 : amélioration des performances

Revenons en 2021 et jetons un coup d’œil aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro comparés à la nouvelle série Pixel 8. Les écrans des Pixel 8 Pro et Pixel 6 Pro sont presque les mêmes. Le 6 Pro a en fait une résolution légèrement supérieure à 512 ppp contre 489 ppp pour le 8 Pro. L’écran du Pixel 8 est légèrement plus petit que celui du Pixel 6 (6,2 contre 6,4 pouces), mais pour le reste, il est essentiellement le même.

La mémoire vive et le stockage sont les mêmes sur l’ensemble de la gamme, mais le Pixel 8 Pro dispose d’une option supplémentaire de 1 To aux États-Unis. La série Pixel 6 a été la première à intégrer la puce Tensor de Google, qui est deux générations plus récentes sur la série Pixel 8. Vous devriez remarquer une belle augmentation des performances si vous effectuez la mise à niveau. La batterie du Pixel 8 Pro est plus grande de 47 mAh que celle du Pixel 6 Pro, tandis que celle du Pixel 8 est plus petite de 39 mAh que celle du Pixel 6.

Les caméras des séries Pixel 7 et Pixel 6 sont essentiellement les mêmes, de sorte que vous envisagez les mêmes mises à niveau que celles mentionnées dans la section ci-dessus. Cela signifie une plus grande caméra ultra-large de 48 mégapixels sur le Pixel 8 Pro et de petites mises à niveau de l’ouverture et de la longueur focale sur les deux modèles. Il s’agit du premier Pixel à présenter le design de la caméra à barre noire.

Les améliorations entre le Pixel 6 et le Pixel 8 ne sont pas aussi importantes qu’on pourrait le penser. La plus grande différence réside dans le processeur. Passer du Tensor original de Google au Tensor G3 est un bon coup de pouce. À part cela, vous obtenez un capteur photo ultra-large plus grand et plus de la même chose.

Pixel 8 vs Pixel 5 : il est temps de passer à la vitesse supérieure

Le Pixel 5 est considéré par certains comme le meilleur smartphone Pixel que Google ait fabriqué. C’était le dernier smartphone avant le passage au design de la caméra à barre noire, et il n’y avait qu’un seul modèle Pixel 5 — pas de « XL » ou de « Pro ». Le Pixel 8 vous fera entrer dans l’esthétique moderne de Google, qui est devenue assez facile à repérer dans la nature.

Il y a une poignée de mises à niveau assez importantes par rapport au Pixel 5, âgé de trois ans. Tout d’abord, la puce Google Tensor G3 est un grand pas en avant par rapport à la puce Qualcomm Snapdragon 765G sur le Pixel 5. Le Pixel 5 était essentiellement un smartphone de milieu de gamme, vous passez donc à un véritable smartphone haut de gamme avec le Pixel 8 ou 8 Pro. Le Pixel 5 n’était disponible qu’avec 128 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive.

La deuxième grande mise à niveau concerne les caméras. La caméra principale du Pixel 5 n’est que de 12 mégapixels, alors que les deux modèles Pixel 8 sont dotés d’un capteur photo principal de 50 mégapixels. La caméra secondaire du Pixel 5 est un capteur ultra-large de 16 mégapixels. C’est en fait un peu mieux que le capteur ultra-large de 12 mégapixels du Pixel 8, mais il est éclipsé par le capteur ultra-large de 48 mégapixels du Pixel 8 Pro. De plus, le Pixel 8 Pro dispose d’un téléobjectif supplémentaire de 48 mégapixels.

Une différence que vous n’aimerez peut-être pas est le passage à un capteur d’empreintes digitales physique monté à l’arrière à des capteurs optiques sous l’écran sur la série Pixel 8. Cette technologie s’est améliorée, mais je préfère toujours personnellement les capteurs montés à l’arrière. Une différence que vous allez adorer est l’autonomie de la batterie. Le Pixel 8 Pro a près de 1 000 mAh de plus, et le Pixel 8 est une amélioration de 500 mAh.

Le saut entre le Pixel 5 et le Pixel 8 est le plus important, ce qui n’est pas une surprise. Si vous êtes toujours équipé d’un Pixel 5, vous apprécierez sans aucun doute les améliorations apportées par le Pixel 8 ou le Pixel 8 Pro. De plus, le Pixel 5 ne sera plus pris en charge après octobre 2023.