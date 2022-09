Le lancement de la OnePlus Watch Nord est officiellement confirmé

Nous avons entendu à plusieurs reprises par le passé que OnePlus allait lancer une smartwatch Nord en Inde prochainement. Après plusieurs fuites, la société a officiellement confirmé cette nouvelle avec un récent teaser.

OnePlus a partagé un aperçu de la nouvelle OnePlus Watch Nord sur Twitter. La smartwatch rejoindra les smartphones Nord et les écouteurs entièrement sans fil Nord qui existent en Inde. L’image de teaser montre une montre avec un cadran carré et des bords incurvés. Elle sera différente de la OnePlus Watch arrondie qui a été lancée l’année dernière.

Get Moving with the all new OnePlus Nord Smartwatch. Coming Soon! https://t.co/jmI62kY6ya pic.twitter.com/6i1orAYQSn —OnePlus India (@OnePlus_IN) September 19, 2022

La société a également une page dédiée sur son site Web pour la Watch Nord, ce qui suggère que davantage de détails seront révélés dans les prochains jours.

Le dernier jour de révélation est fixé au 28 septembre, ce qui signifie que la OnePlus Watch Nord pourrait être lancée à la fin de ce mois. Cependant, la date de lancement exacte reste inconnue.

Quant à ce à quoi s’attendre, on ne sait pas grand-chose. Mais nous pouvons nous attendre à ce que la smartwatch soit livrée avec des fonctionnalités de santé comme un capteur SpO2, un capteur de fréquence cardiaque, un tracker de sommeil, et plus encore. La capacité de suivre les activités, les pas, les calories, et bien plus encore est également attendue. Pour rappel, la montre a été repérée plus tôt sur le site Web de OnePlus également.

Un modèle abordable

La OnePlus Watch Nord est également censée être une offre abordable pour faire face à des marques comme Xiaomi, Realme, Dizo, Noise, et d’autres marques de smartwatches en Inde

En outre, la société lancera le OnePlus 10 R Prime Blue Edition le 22 septembre, comme confirmé sur un autre tweet. Nous aurons plus de détails à ce sujet.