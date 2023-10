La DJI Pocket 3 semble très très alléchante !

La charmante petite caméra vidéo DJI Pocket 2 a maintenant presque trois ans, mais de nouvelles fuites suggèrent que sa successeure DJI Pocket 3 tant attendue est proche d’un lancement officiel.

La source de plusieurs nouvelles images de la Pocket 3, y compris des gros plans de son module de caméra et de son écran plus grand, est @Quadro_News sur X (anciennement Twitter), un compte qui a divulgué de manière fiable presque tous les nouveaux produits DJI cette année.

Curieusement, l’une des images divulguées montre la nouvelle Pocket montée sur un trépied. C’est une configuration un peu inhabituelle étant donné que l’attrait principal de la série Pocket est qu’il s’agit de caméras 4K stabilisées par un cardan qui sont parfaites pour les prises de vue à main levée (ce qui explique pourquoi la Pocket 2 est toujours l’une des meilleures caméras de vlogging).

👉Wanted to take a break from the hustle and bustle, but no fate) A friend DJI Pocket 3 looks at the sunset and waits…#dji #djipocket3 pic.twitter.com/dsiPmjKjfj — Igor Bogdanov (@Quadro_News) September 26, 2023

Cependant, la Pocket 2 est également une excellente caméra pour les panoramas et les timelapses, ce qui pourrait expliquer l’image ci-dessous — et deux autres caractéristiques intéressantes dans la fuite de la Pocket 3 sont ce qui semble être un écran plus grand et rotatif et un module de caméra légèrement plus grand.

L’une de nos principales critiques à l’égard de la Pocket 2 était que son petit écran tactile était difficile à utiliser et qu’il n’était pas idéal pour prévisualiser vos prises de vue. Ces nouvelles fuites suggèrent que DJI a corrigé cela avec un nouvel écran plus grand qui pivote également pour les photos en mode portrait, ce qui devrait signifier que les utilisateurs n’ont plus besoin de compter sur l’application compagnon de DJI.

Un lancement dans le mois ?

Une image séparée du module caméra de la Pocket 3 ne confirme malheureusement pas qu’il s’agit bien d’une amélioration de l’imagerie par rapport au capteur de 1/1,7 pouce de type smartphone de la Pocket 2 avec un objectif de 20 mm f/1,8. Mais les proportions du capteur photo et de l’objectif semblent un peu plus grandes que celles de la Pocket 2, il semble donc probable que la nouvelle version de DJI reçoive le même capteur de 1/1,3 pouce que celui des drones DJI Osmo Action 4 et DJI Mini 4 Pro.

DJI est peut-être plus connue pour fabriquer la plupart des meilleurs drones du monde, mais la série Pocket s’est taillé une place de choix parmi les vidéastes, car elle permet de faire des choses que les smartphones ne peuvent pas faire.

Nous n’avons pas encore de date de sortie exacte pour la Pocket 3, mais la fréquence croissante de ces fuites suggère qu’elle n’est pas loin — et DJI pourrait même décider de la lancer à l’occasion du troisième anniversaire de la sortie de la Pocket 2, qui serait le 20 octobre.